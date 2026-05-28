◆米大リーグ ホワイトソックス１５―２ツインズ（２７日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、３試合連続本塁打で２０本塁打リーグ１番乗りとなる２０号ソロを放った。メジャー初盗塁も記録して４打数２安打１打点、１盗塁、１四球。チームは大勝で貯金を「１」とした。西田陸浮内野手（２５）はベンチスタートだったが、１３点をリードした８回から二塁の守備について途中出場した。

２０号を放った村上は現地放送のインタビューに応じて「日々の過ごし方というか、毎試合同じ入りができているので、それがすごくいいことですし、それにプラス結果がついてきているので、これを継続して続けていければなと思ってます」と納得。メジャーデビューからの５５試合を「本当に野球に集中できる環境があって、すごく施設も整っていて自分の技術も少しずつ身についている部分もある。野球に集中できる環境があることにまずは感謝したい」と振り返った。スライディングをしなかったメジャー初盗塁の二盗には「日本とスチールの仕方が違うので、完全に盗んだと思って、キャッチャー投げてこないだろうとちょっと思った。ああいうスチールにも慣れて、しっかりスライディングまでいければなと思います」と苦笑いだった。

ツインズの先発は、プリーリップ。今季メジャーデビューした左腕で、村上は初対戦だった。１回表にツインズがバクストンの１７号先頭弾で１点を先取。１点を追う１回無死一塁の村上の１打席目は空振り三振に倒れた。２回にアントナッチの２点適時打で逆転。１点リードとなった２回２死二、三塁の２打席目は捉えきれず遊飛だった。

２点をリードした５回先頭の３打席目は四球で出塁。このイニングの一挙５得点につなげた。７点リードとなった６回先頭の４打席目は右腕のオルゼから左前安打で出塁。すると、メジャー初盗塁となる二盗を決めた。ヤクルト時代は２ケタ盗塁を４度マークするなど通算５９盗塁だった男が、ようやく異国の地でも盗塁を記録した。その後グリチェクの左前適時打で生還した。

そして、前を打つマイドロスが５号満塁弾を放って１２点差となり、本拠地が大きく盛り上がっていた７回１死走者なしの５打席目。カウント２ボール、１ストライクから外角低めの９３・９マイル（約１５１・１キロ）を逆方向にはじき返すと、打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）、打球角度２４度で左翼席に３戦連発の２０号ソロは飛び込み、飛距離は４３２フィート（約１３２メートル）の特大弾だった。

ツインズ３連戦初戦だった２５日（同２６日）に、打球角度４１度と高々上がった当たりで、８試合ぶりの本塁打となる１８号同点ソロを右翼席に運んだ村上。この時点でジャッジ（ヤンキース）を上回りア・リーグ本塁打数で単独トップに浮上した。

前日２６日（同２７日）も、８回に右翼へ一時同点となる１９号２ラン。アルバレス（アストロズ）が１７、１８号を放ったため、この試合で不発だった場合には本塁打王争いで並ばれていたが、２試合連続弾で単独トップを守った。

この日、村上の５打席目に立つ前にアルバレスが１９号を放って一時的に並ばれていたが、再び単独トップに立ち、リーグ最速となる２０号。複数の現地メディアによると、５月終了時点までにルーキー（新人王資格を持つ選手）が２０本塁打を放つのは、２０１９年のアロンソ（メッツ）、１９８７年のマグワイア（アスレチックス）の１９本を上回って史上最多となった。１９本塁打を放った２人はともに同年本塁打王に輝いている。

さらに、日本人選手の１年目では、１８年大谷翔平（当時エンゼルス）が記録した最多記録に並ぶ２位で、まだ５月ながら２人目の２０本塁打となった。大谷がマークした２２本の日本人１年目最多記録へもあと２本に迫った。

３試合連続以上で本塁打を放つのは、早くも今季３度目。チームの５５試合での２０本塁打は、１６２試合のレギュラーシーズンに換算すると、５８・９発ペース。圧巻の勢いだ。まだまだ村上の勢いは止まりそうにない。