米大リーグ（ＭＬＢ）での日本人選手の活躍にネット沸騰だ。

２７日（日本時間２８日）、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠地・マーリンズ戦に「５番・三塁」で先発出場し、現地６日のレイズ戦以来２２日ぶり、自身の出場１９試合ぶりの本塁打となる１１号の決勝アーチ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が本拠地・ツインズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、３試合連続本塁打で２０本塁打リーグ１番乗りとなる２０号ソロを放った。

そしてドジャース・大谷翔平投手は本拠地でロッキーズ戦で「１番・投手」として二刀流出場。相手先発・菅野智之から今季３本目で通算２８本目となる初回先頭打者本塁打を放った。

ネット上では「岡本に続いて村上に続いて大谷に続いてホームラン打ちまくってる」「村上岡本大谷、初のトリプルアーチ！」「村上もすげぇけどやっぱ大谷もすげぇよｗ」「大谷、村上、岡本のトリプルＨＲカード出してくれ」「今日はここまで村上さん２０号、岡本さん１１号、大谷さん９号」「日本人選手ホームランデーで良い日やね」「日本人勢がホームラン打って最高な日！」「村上岡本大谷３人ＨＲ打ったのか…すご」「ホームラン日和だね」「ウキウキ」「岡本、村上、大谷そろい踏み！なんて日だ！！」「こんな日は無いぞみんな！！」などとメジャーファンが大いに盛り上がっていた。