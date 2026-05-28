【お得】サンマルクカフェ、フード購入でドリンク無料サイズアップ チョコクロやランチセットも対象
サンマルクカフェは、6月2日から7月2日までの期間限定で「ドリンクサイズアップキャンペーン」を全国店舗で実施する。フードメニューとドリンクを同時購入した利用者を対象に、対象ドリンクを無料でワンサイズアップして提供する企画で、モーニングやランチセット、テイクアウト利用も対象となる。
【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー
同キャンペーンは、暑さが本格化する時期に合わせ、フードとともにたっぷりのドリンクを楽しんでもらいたいという思いから実施が決定。ワンサイズ展開の商品を除くドリンクメニューが対象となり、コーヒーや紅茶をはじめ、「ゆず茶」や「アップルジュース」など幅広いラインアップで展開する。
対象となるのは、フードメニューとドリンクを同時に購入した利用者。モーニングやランチ向けのセットメニュー「あさマルクカフェ」「ひるマルクカフェ」も対象に含まれるため、普段の食事シーンでも利用しやすい内容となっている。さらに、店内利用だけでなくテイクアウトにも対応する。
サンマルクカフェでは、看板商品の「チョコクロ」をはじめ、サンドイッチなど店内製造にこだわったフードメニューを展開しており、今回のキャンペーンではそれらの商品とドリンクを組み合わせてお得に楽しめる。
なお、ワンサイズドリンクは対象外。また、レジ横商品の「ビスピー ピーナッツ」「ビスピー かぼちゃの種」「はちみつそらまめ」「米粉のバームクーヘン」「ゆず茶500g」「ドリップコーヒー4袋入り」は対象外となる。デリバリー注文も対象外。
【画像】お得すぎ…！あさマルクカフェ対象メニュー
同キャンペーンは、暑さが本格化する時期に合わせ、フードとともにたっぷりのドリンクを楽しんでもらいたいという思いから実施が決定。ワンサイズ展開の商品を除くドリンクメニューが対象となり、コーヒーや紅茶をはじめ、「ゆず茶」や「アップルジュース」など幅広いラインアップで展開する。
サンマルクカフェでは、看板商品の「チョコクロ」をはじめ、サンドイッチなど店内製造にこだわったフードメニューを展開しており、今回のキャンペーンではそれらの商品とドリンクを組み合わせてお得に楽しめる。
なお、ワンサイズドリンクは対象外。また、レジ横商品の「ビスピー ピーナッツ」「ビスピー かぼちゃの種」「はちみつそらまめ」「米粉のバームクーヘン」「ゆず茶500g」「ドリップコーヒー4袋入り」は対象外となる。デリバリー注文も対象外。