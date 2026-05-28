【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 1−0 ラージョ・バジェカーノ（日本時間5月28日／レッドブル・アレーナ）

【映像】鎌田大地が笑顔で「空中マテタキック」（実際の様子）

クリスタル・パレスのMF鎌田大地が、味方が決勝ゴールを決めた直後に見せたセレブレーションがファンの間で話題を呼んでいる。

クリスタル・パレスは日本時間5月28日、UEFAカンファレンスリーグ決勝でラージョ・バジェカーノと対戦。鎌田がダブルボランチの一角で先発した中、51分には待望の先制ゴールが生まれる。

MFアダム・ウォートンの強烈なミドルシュートを相手GKアウグスト・バタージャが弾くと、こぼれ球にFWジャン＝フィリップ・マテタが素早く反応してプッシュ。見事にゴールネットを揺らした。

歓喜のマテタは逆サイドに向かって走り、ジャンプしながらコーナーフラッグを蹴るお得意の「空中マテタキック」を披露。その後方ではチームメイトたちも揃って真似をしており、普段はクールな鎌田も笑顔を見せながらジャンプして「空中マテタキック」を見せていた。

「後ろもワチャワチャしてるセレブレーション大好き」の声も

この微笑ましいシーンにはSNS上のファンも反応。「鎌田もマテタキックやっててびっくり」「めっちゃ笑顔やんw」「すげー喜んでる」「鎌田もかわいい」「鎌田がマテタと同じタイミングでキック」「マテタのゴールパフォーマンスに笑顔で参加する鎌田が良すぎる」「マテタがコーナーフラッグ蹴るパフォーマンスしてた後ろで真似して空中キックしてた鎌田すき」「こういう後ろもワチャワチャしてるセレブレーション大好き」など、大盛り上がりを見せた。

結局はこのゴールが決勝点となり、クリスタル・パレスは欧州カップ戦で初優勝。フランクフルト時代のUEFAヨーロッパリーグ、今シーズンのFAカップに続いてまたもタイトルを獲得した鎌田は、的確なパスとキャリーで攻撃をコントロールした。パス成功率がチーム最高の90％、走行距離がチーム3位の10.63kmというスタッツを残し、歴史的快挙に大きく貢献している。

長いクラブシーズンを終えた鎌田は、これから日本代表に合流し（5月31日のアイスランド戦は欠場）、北中米ワールドカップに向けた準備を進める。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

