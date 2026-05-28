日本サッカー協会の宮本恒靖会長は２８日、都内で行われた次世代型没入応援イベント「三井不動産 ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ ３Ｄ ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ Ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＳＡＩＳＯＮ」のオープニングセレモニーに出席した。宮本会長は「思っていた１００倍くらい良かった。鳥肌が立つようなものを皆さんにも感じてもらえるような作りになっている。ぜひ期待してもらえれば」と強調。６月１１日（日本時間１２日）に北中米Ｗ杯の開幕を控える中、「（Ｗ杯で）勝つことによって出来てくるうねり、モメンタムは大きい。国内に広がってＷ杯の話題であふれてくれれば」と期待した。

Ｗ杯に臨む日本代表への応援機運の醸成を目的に、渋谷「ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ ＰＡＲＫ」内の複合型エンターテインメント施設「ｏｒ」で５月２９日から７月２０日まで開催。ＸＲ（ＡＲ／ＭＲ／ＶＲ）と最先端の技術を駆使した３Ｄ―ＬＥＤテクノロジーを融合させ、選手とピッチに立っているような臨場感を演出させる。ユニホーム、優勝トロフィーの展示、「３Ｄ―ＬＥＤシアター」などが楽しめる。