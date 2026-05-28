ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が28日までにYouTubeチャンネルを更新。元巨人の阿部慎之助前監督（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。

小原は「なんでもかんでも暴行、暴行って言っていいの？」と疑問を投げかけ、「暴行」という言葉の適用範囲が広がり、家庭内の口論や軽い身体的接触まで一括りにされる風潮に対する違和感を吐露。かつての学校教育や家庭内のしつけの例を挙げ「巨悪の暴行とは違う」との見方を示した。

「世の中にはもちろん暴行で傷ついて死んでしまう子も、心に傷を負う子もおるから、それをできるだけゼロにしたいっていうのはわかる」とした上で、「ゼロに向けてやってしまうと、本来グラデーションのあるものに対して、限りなく白に近いグレーでもだめっていうことになっていく」と指摘。「そうなると家の中でも外でもどこにいても清廉潔白に、神様みたいな状態でいない限りはいけないということになってしまうと、あらゆることに手を付けないでおこう、関わらないでおこうってなって社会が衰退、崩壊までしていくと思う」と懸念した。

阿部前監督は25日、長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で姉妹げんかを止めようとして仲裁に入ったが、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述。仲裁した際に胸ぐらをつかまれ倒されるなどの暴行を受けた長女が児童相談所に相談した。児相が警視庁に通報し、現行犯逮捕された。26日午前0時過ぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。そして同日昼、監督辞任が発表された。