新山千春、シボレーのレア車で車中泊キャンプ「アメ車が似合う」「めちゃくちゃ格好良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの新山千春5月26日、自身のInstagramを更新。車中泊キャンプの様子を報告し、反響を呼んでいる。
【写真】45歳美人タレント「めちゃくちゃ格好良すぎ」シボレーのレア車で車中泊キャンプ
新山は「今回のYouTube chiha roomは シボレーのレア車で車中泊キャンプ編です！！！」と自身のYouTubeチャンネルの更新を告知し、写真を投稿。黒のロゴTシャツにデニムで車の前で座る姿やキャンピングカー内でくつろぐ様子などを披露している。
また新山は「レア車chevy vanに車中泊して今回のBBQでは鮎を塩焼きしたり、ジャークチキンを作ったりしました」などと見どころを説明し「味わいのあるロマン車での車中泊編 ぜひぜひみてね！」と呼びかけている。
この投稿には「めちゃくちゃ格好良すぎ」「アメ車が似合う」「ナチュラルで素敵です」「爽やかな笑顔」「美しすぎる」「ビジュ最強」「憧れの女性」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】45歳美人タレント「めちゃくちゃ格好良すぎ」シボレーのレア車で車中泊キャンプ
◆新山千春、レア車での車中泊キャンプの様子を公開
新山は「今回のYouTube chiha roomは シボレーのレア車で車中泊キャンプ編です！！！」と自身のYouTubeチャンネルの更新を告知し、写真を投稿。黒のロゴTシャツにデニムで車の前で座る姿やキャンピングカー内でくつろぐ様子などを披露している。
◆新山千春の投稿に反響
この投稿には「めちゃくちゃ格好良すぎ」「アメ車が似合う」「ナチュラルで素敵です」「爽やかな笑顔」「美しすぎる」「ビジュ最強」「憧れの女性」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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