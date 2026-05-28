【イオン】冷凍スパゲッティ麺発売、ゆでずに電子レンジ約3分でアルデンテ食感に

イオンは6月3日より順次、イオン･イオンスタイル･マックスバリュなど全国約1,250店舗で、電子レンジで手軽にスパゲッティが楽しめる「トップバリュベストプライススパゲッティ」を発売する。

近年、夏の猛暑が常態化し、家庭では「できるだけ火を使いたくない」「キッチンに立つ時間を減らしたい」といったニーズが高まっているという。そこで、電子レンジ調理で、もっちりとした食感が楽しめる冷凍スパゲッティ麺を企画･開発した。

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◆トップバリュベストプライス スパゲッティ

540g(180gX3袋)、税込278.64円

1.7mmのスパゲッティを少し固めにゆでて急速冷凍した。600W約3分で、ゆでたてのような“もちっとしたコシ”のあるアルデンテ食感に仕上がる。加熱時間で固さを調整でき、火を使わないためキッチンが暑くなりにくく、蒸し暑い日でも麺料理を手軽に楽しめる。

麺には、デュラム小麦のセモリナ(硬質小麦のデュラム小麦を粗挽きした粒状の粉で、黄みとコシが特徴)を使っている。電子レンジ加熱でも水分を保ち、表面はなめらかで、小麦の風味が広がる味わいだという。

具やソースのない“麺だけ”のため、市販ソースを使ったり、めんつゆで和風に、冷しゃぶを合わせてサラダ風にしたり、幅広くアレンジできる。

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