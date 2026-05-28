アニメ「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」より「S.H.Figuarts 東島丹三郎」が6月1日に予約開始
【S.H.Figuarts 東島丹三郎】 6月1日 予約開始 12月 発売予定 価格：11,000円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts 東島丹三郎」を6月1日より予約受付を開始する。発売は12月を予定し、価格は11,000円。
本商品はアニメ「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」の主人公「東島丹三郎」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。劇中の服装が再現され、鍛えた体つきなども再現されている。そして、印象的な仮面ライダー1号のお面を付けた変身姿も再現することができる。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) May 28, 2026
アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』より
「S.H.Figuarts 東島丹三郎」の詳細をついに公開！
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交換用表情パーツ、交換用前髪パーツにより4通り組み合わせを楽しめる！
一般店頭にて2026年6月1日予約開始、12月発売予定！#t_shf #東島ライダー pic.twitter.com/gMbCk5Zu5g
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