日本時間27日のロッキーズ戦で、右手首付近に死球を食らったのが大谷翔平（31=ドジャース）だ。

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四回1死二、三塁の3打席目にぶつけられたもの。大谷は苦悶の表情を浮かべて一塁まで歩くと、駆け寄ったスタッフに右手小指付近を指すしぐさも。10-1と大量リードで迎えた五回の4打席目に代打・ラッシングが送られた。

今回が今季5個目の死球。これまで最も多く当てられたのが54本塁打で2度目のタイトルを獲得した2024年の6個だから、当時を上回るペースで死球を食らっていることになる。

「手にかすった程度で、ほとんどはガードに当たった感じ」とは試合後のロバーツ監督。「レントゲンは必要ない」とも話した。

今季の大谷はこれまで以上に、内角を厳しく攻められている。死球はただでさえ大ケガにつながるうえ、右投げの大谷にとって、二刀流の生命線でもある右手を投手側にさらす左打者という点も気掛かりだ。

きょう28日のロッキーズ戦で今季9試合目の先発。ここまで8試合で4勝2敗、防御率0.73と投球内容はナ・リーグの先発の中で頭一つ抜けた成績を残している。初のサイ・ヤング賞も十分、視界に入るだけに、左打ちの打者として右手を相手投手にさらし続けなければならないのは心配だ。

大谷は岩手の水沢リトルで硬式野球を始めた当初、右打ちだった。しかし、同チームのコーチも務めていた父親は、すぐ左打ちに変えさせた。父親はかつてこう話していた。

「足の速い子だったし、左打ちなら一塁まで一歩近い。内野安打になる確率も高い。自分も左打ちでしたし、その方が教えやすいのもあった。野球をやるからには目指すところはピッチャー。おそらくピッチャーをやっていくのでしょうけど、いつかはくじけるときがくると思ったのです」

が、投手として「くじける」どころか、メジャーでもサイ・ヤング賞を狙うような存在に。父親は、日本にいた当時から二刀流として商売道具の右腕を危険にさらすことになったことに関して、「考えると失敗したかなとも思っているんですけどね」と話していた。

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ところで、世間を騒然とさせている巨人阿部監督の暴行事件だが、なぜこれほどのスピード感で退任に追い込まれたのか。涙の会見の裏で、巨人はどこまで動いていたのか。そして、後任監督の座には誰が就くのか──。●関連記事 【もっと読む】（1）阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側 では、それらについて詳しく報じている。