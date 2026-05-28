兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男は複数回、服を着替えながら逃走しているとみられることが分かりました。

これは今月14日に、たつの市のJR播磨新宮駅近くで撮影された映像です。公開手配中の大山容疑者とみられる男が、画面奥の駅の方向へ歩いていきます。

警察によりますと住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）は今月13日ごろ、たつの市の住宅で田中千尋さん（52）を殺害した疑いがもたれていて、母の澄恵さん（74）の死亡にも関与しているとみられています。

警察はきのう、今月20日に撮影された緑っぽい服を着た大山容疑者の画像を新たに公開。これまでに撮影された画像や映像を比較すると、靴の特徴は似ていますが、上着は変わっています。

捜査関係者によりますと、16日に高砂市内で警察官が職務質問をした際に大山容疑者は緑っぽい服を持っておらず、警察は大山容疑者が複数回、服を着替えながら逃走しているとみて捜査しています。

【情報提供】

兵庫県警 たつの署：（0791）63−0110