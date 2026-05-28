「ステップファミリー（子連れ再婚家庭）」という言葉が広く浸透した現代。厚労省の人口動態統計（令和6年）をみても、全婚姻約48.5万件のうち夫の17.9％、妻の15.6％が再婚であり、離婚全体の約27.7%（約5.2万件）が同居5年未満の早期離別であることが示されています。幼い子どもを連れて再婚し、新たな家族を築くことは、現代社会において多様な家族の形の一つとして受け入れられつつあります。しかし、「連れ子」として生きた人々にとって、その道のりは必ずしも平坦とはいえないケースも多々あるようで……。今回は、連れ子として生き抜いた女性の事例から、本当の相続対策とはなにかを紐解いていきます。

「連れ子」として生きた思い

厚労省の人口動態統計（令和6年）による、年間約48.5万件です。そのうち再婚の割合については、全婚姻件数に対する男女別の割合として、夫が17.9％、妻が15.6％であることがわかります。

同年の全離婚件数18.6万件について、離婚までの同居期間を見ると5年未満が5.2万件で全体の約27.7%、最も多い層となっており、5〜10年未満は3.6万件です。このように、同居期間が10年未満で離婚するケースが非常に多くなっています。彼らにもし子どもがいる場合、子どもがまだ幼い段階で離婚し、その後、子連れ再婚によって「ステップファミリー（子連れ再婚家庭）」が形成されるケースも決して珍しいものではなくなりました。

いまでこそオープンに語られ、社会の理解も進みつつあるステップファミリーですが、昭和の時代には現代とは比較にならないほどの高い社会的障壁や、家族間での複雑な葛藤が存在していました。

今回は、激動の時代を「連れ子」として生き抜き、97歳で生涯を閉じたある女性の、周りからは気づかれにくかった心の重荷と、その最晩年に紡がれた相続の事例をご紹介します。

※事例は、実際にあった出来事をベースにしたものですが、登場人物や設定などはプライバシーの観点から変更している部分があります。また、実際の相続の現場は、論点が複雑に入り組むことが多々あり、すべての脈絡を盛り込むことは話の流れがわかりにくくなります。このため、現実に起こった出来事のなかで、見落とされた論点に焦点を当て、一部脚色を加えて記事化しています。

戦争で父を亡くし、母と二人「新しい家」へ

田中清子さん（仮名）は、小学生のころに、戦争で父を亡くしました。戦後の混乱期、母は女手一つで必死になって一人娘の清子さんを育てていましたが、やがて、職場で優しく手を差し伸べてくれた山下太郎さん（仮名）と出会い、再婚することとなります。清子さんは、いわゆる「連れ子」として母に連れられ、山下家へと籍を移すことに。

その後、母と太郎さんのあいだに2人の男の子が誕生します。清子さんにとっては、母が同じで父親が異なる「異父弟」にあたります。

「後妻の連れ子」と「自分と血のつながった我が子」であれば、夫である太郎さんが実子たちのほうをより可愛がってしまうのは、仕方のないことだったのでしょう。母もまた、困窮から救ってくれた太郎さんへの深い恩義を感じていました。そのため、太郎さんが実子たちへ注ぐ深い愛情を最優先にし、自らも一歩引いて家庭を切り盛りするようになります。

2人の弟が生まれたころ、すでに中学生となっていた清子さんは、母を助けるため、我が事のように弟たちの面倒を一生懸命にみつづけました。

独身を貫いた、献身の歳月

やがて時は流れ、清子さんは一度も結婚をすることなく、独身のまま年齢を重ねていきました。

実は若かりしころ、彼女は両親から「将来は、あなたがこの2人の弟たちの面倒をお姉ちゃんとしてみてやっておくれ」と言い含められていたのです。家族のために尽くすことが当たり前だった時代。清子さんは自分の幸せや結婚のタイミングを言い出すこともできず、ただじっと胸に仕舞い込んだまま、婚期が過ぎ去っていくのを見送るしかありませんでした。

清子さんの人生は、文字どおり山下家への献身そのものでした。山下家の父・太郎さんの老後のお世話、介護を全うし、大人になった弟たちの生活も裏から支え続けます。

しかし、運命の歯車は残酷でした。清子さんが最期まで見守るはずだった自分より一回り以上年の離れた2人の弟たちは、病などで清子さんよりも先にこの世を去ってしまったのです。

逆転した運命の果て…一人取り残された家で募る「孤独死」への恐怖

気がつけば、山下家で一人きりになっていた清子さん。自身も高齢となり、体調を崩しがちになるなかで、彼女の胸には日に日に深い切なさと不安が押し寄せるようになります。

「自分が亡くなったあと、誰が私の葬儀をあげてくれるのか」「誰が最期を看取ってくれるのか」「私は山下の家の者だけど、あとからついてきただけの身。私のことを気にかけてくれる山下の人はいないだろう」――誰にも看取られることなく、このまま孤独な死を遂げていくのではないか。そんな恐ろしい不安が、常に彼女の頭から離れなくなってしまったのです。

姪と甥がかけてくれた、生まれて初めての「ねぎらいの言葉」

しかし清子さんの晩年は、決して寂しいだけの結末にはなりませんでした。ある日、弟の子どもたち――清子さんにとっては「姪」と「甥」にあたる2人に対し、彼女は生まれて初めて、長年蓋をしてきた胸の内をぽつりぽつりと語りはじめたのです。

「いままで、本当にたくさんの苦労があった。あんなことやこんなこと……。山下家のために生きてきたけれど、最期はやっぱり、私を産んでくれたお母さんが眠る、あの山下家のお墓で一緒に眠りたい……」

長年、胸の奥底に仕舞い込んでいた連れ子としての孤独と実母への思慕。それを聞いた姪と甥は、嫌な顔一つせず、静かに深く頷いてこう言いました。

「もちろんだよ、おばさん。いままでずっと、血のつながりのない私たちのおじいちゃんやお父さんたちの面倒をみてくれて本当にありがとう。本当に、苦労をかけたね」

その瞬間、清子さんの目から涙が溢れました。連れ子としてやってきた山下家ですが、自分が捧げてきた人生を、次の世代である姪と甥がしっかりと受け止め、心から感謝してくれていたのです。

この心の通い合いをきっかけにして、子どもがいない清子さんから姪と甥への確かな「バトンパス」が始まりました。万が一のときに姪や甥が困らないよう、遺言書を用意するなど、具体的な相続の準備が力強く動き出したのです。その5年後、97歳で清子さんは旅立ちました。

「相続の本質」は手続きではない

昔の激動の時代を生き抜いた方々は、自分の苦労話や本心をあまり語りたがりません。「自分が我慢すればいい」「家族のためだから」と、心に深い傷や言いたいことを秘めたまま、今日まで生きてこられた方がたくさんいらっしゃいます。そのため、手元にある財産にその「傷」や「歴史」が絡みついている場合、過去を思い出す辛さから、相続の話自体を拒絶してしまうことも少なくありません。

しかし、清子さんのケースが教えてくれるように、ほんの少しだけでいいのです。周囲が「本音を話せる温かなタイミング」を作ってあげるだけで、長年ひとりで背負ってきた重い肩の荷が、すっと降りる瞬間が訪れます。心がほどければ、自ずと未来への手続きも動き出します。

相続対策とは、単に財産を計算し、法律に沿って手続きを機械的に処理することではありません。一見すると不合理に思えることであっても、気持ちを棚卸しして、家族それぞれの歴史のなかにある、目にみえない想いや「内に秘めた声」を丁寧に汲み上げること。それこそが、本当の意味での相続対策のスタートラインなのです。

このような温かな場面を一つでも多く増やしていくことが、これからの多世代社会において最も大切な使命なのではないかと、強く感じています。

森 拓哉

株式会社アイポス 繋ぐ相続サロン

代表取締役