¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ª¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÆ¯¤¼ê¤¬µ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¡ÖÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤À¤«¤éÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Æ¯¤»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¿¦¾ì¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÎÉ®¼Ô¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Êµá¿Í¾ðÊó¤Ç¤ÏÇ¯Îð¾ò·ï¤¬¹ç¤ï¤º¡¢±þÊç¤·¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ä¡¢¥·¥Ë¥¢´¿·Þ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿µá¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Âå¤Ë¹ç¤Ã¤¿µá¿Í¾ðÊó¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñ¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¡¢»Å»öÃµ¤·¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§¡²áµî¤Î¸ª½ñ¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
°ÊÁ°¤ÏÌò¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢Éô²¼¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤ÏÃ¯¤Ç¤â¿·¿Í¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¸ª½ñ¤¤è¤ê¤â¡¢¡Öº£¤Î¿¦¾ì¤Ç¤É¤¦Æ¯¤¯¤«¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¢¼«Ê¬Ãæ¿´¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë
¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÊ¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿¦¾ì¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤ÇÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§£°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë
Ç¯Îð¤¬¾å¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢Ç¯²¼¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·²á¤®¤ë
¡ÖÇ¯¤À¤«¤é¤¤Ä¤¤¡×¡ÖÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤ÇÂçÊÑ¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤¤Ä¤¤
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ä¡¢Áê¼ê¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿·¤·¤¤´Ä¶¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼þ°Ï¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿¦¾ì¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¥¤ê¹ç¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»ÑÀª¡×¤òËº¤ì¤º¡¢¼þ°Ï¤È¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
°ìÊý¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Æ¯¤»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¿¦¾ì¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÎÉ®¼Ô¤È¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Îµá¿Í¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç»Å»ö¤òÃµ¤¹¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î¾ì¹ç¡¢°ìÈÌÅª¤Êµá¿Í¾ðÊó¤Ç¤ÏÇ¯Îð¾ò·ï¤¬¹ç¤ï¤º¡¢±þÊç¤·¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ä¡¢¥·¥Ë¥¢´¿·Þ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿µá¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Âå¤Ë¹ç¤Ã¤¿µá¿Í¾ðÊó¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñ¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê»Å»ö¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¡¢»Å»öÃµ¤·¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡²áµî¤Î¸ª½ñ¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
°ÊÁ°¤ÏÌò¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢Éô²¼¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¤ÏÃ¯¤Ç¤â¿·¿Í¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¸ª½ñ¤¤è¤ê¤â¡¢¡Öº£¤Î¿¦¾ì¤Ç¤É¤¦Æ¯¤¯¤«¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¢¼«Ê¬Ãæ¿´¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë
¿ÍÀ¸·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÊ¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿¦¾ì¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤ÇÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§£°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë
Ç¯Îð¤¬¾å¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¡¢Ç¯²¼¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·²á¤®¤ë
¡ÖÇ¯¤À¤«¤é¤¤Ä¤¤¡×¡ÖÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤ÇÂçÊÑ¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÌµÍý¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÆ¯¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤¤Ä¤¤
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ä¡¢Áê¼ê¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²áµî¤Î±É¸÷¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ö²áµî¤Î±É¸÷¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¿·¤·¤¤´Ä¶¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼þ°Ï¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿¦¾ì¤Ç´¿·Þ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¥¤ê¹ç¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦»ÑÀª¡×¤òËº¤ì¤º¡¢¼þ°Ï¤È¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥È¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)