9月18日に公開される織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の特別映像が公開され、サブタイトルが『メトロポリスを駆け抜けろ！』であることが発表された。

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本作は、1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き社会現象を巻き起こした『踊る大捜査線』シリーズの最新作。1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』が興行収入100億円超えの大ヒットを記録し、2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』では興行収入173.5億円を記録した。

脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の警察官・青島俊作を織田が演じ、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも真摯に事件に向かっていく姿が、時に熱く、時にユーモアを交えながら描かれてきた。

監督は本広克行、脚本は君塚良一、プロデュースは亀山千広がそれぞれ務める。

公開された特別映像では、赤い腕章を片手に事件現場に入っていく青島俊作（織田裕二）の姿が切り取られ、「“捜一”の青島です」というセリフとともに、彼が捜査一課に着任したことが明かされている。所属が変わっても「捜査は足だ」と、所轄と本庁の垣根を超えて現場へ走り出す青島。また、「225事案」「7cm」「30秒」「セブンベア」「無数の青島くん」「8両編成」「奇跡の1枚」「時速8.2km」など、謎の数字が次々と画面に刻まれていく。

今回の映像で使用されている「Rhythm And Police」をはじめ、「危機一髪」「G-Groove」「C.X.」など、シリーズの名曲を手がけてきた松本晃彦が本作の音楽も担当する。

あわせて発表された本作のサブタイトルは「メトロポリスを駆け抜けろ！」。14年ぶりとなる『踊る大捜査線』の舞台は、世界屈指の巨大都市・東京。複雑に交差するビル群、縦横無尽に張り巡らされた地下鉄網、車で埋め尽くされた大渋滞の高速道路を、捜査一課の刑事となった青島が駆け抜ける。（文＝リアルサウンド編集部）