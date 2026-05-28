中島健人の新番組『Kenty CINEMA』スタート 独自の視点で映画をナビゲート 有村架純がゲスト出演
中島健人が映画をナビゲートする「ファミリーマート」の店内デジタルサイネージ「ファミマTV」の新番組『Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）』が、6月2日（火）から放映開始される。
【写真】中島健人の新番組『Kenty CINEMA』ほかカット（3枚）
■有村架純がゲストで登場
今回始まる『Kenty CINEMA』は、俳優、アーティストとして第一線で活躍する中島が、映画の話題作から注目作までを独自の視点でナビゲートする新番組。
単なる映画情報番組にとどまらず、日常の“偶然の出会い”から“観たい気持ち”を生み出す、リテールメディアならではの価値を体現する番組だ。
作品の魅力を「語りたくなるポイント」に絞って切り取り、見どころや背景をわかりやすくひも解く。「レジ待ちや商品選びの数十秒が、週末の予定を決める時間になる。」コンビニという日常の生活導線上で、“映画の入口”をつくり、視聴者の次の行動（映画鑑賞）へと自然に導く新しいメディア体験を提供していく。
本番組は、毎週更新・月4本の構成で、映画の楽しみ方を多角的に提案。映画をより深く味わう対談企画「The Session」と、新たな作品との出会いをナビゲートする紹介コーナー「Next Scene」、テーマごとに作品を掘り下げる特集企画「CINE：Assort（シネ アソート）」、名作映画と“最高のお供”で楽しむ、Kenty流シネマタイム「Apero TIME（アペロタイム）」が展開される。
「The Session」は、新作映画の出演者や監督などを迎え、中島が表現者視点で作品の魅力を引き出すインタビュー企画。初回は、有村架純をゲストに迎え、作品に込められた想いや役づくりの裏側に迫る。
また、注目の新作を中心に、中島独自の視点で見どころや魅力を解説する「Next Scene」、月替わりのテーマに沿って作品をセレクトし、多角的に紹介する「CINE：Assort」という企画も。「CINE：Assort」初回は“運命の恋”をテーマに、さまざまな視点からラブストーリーの魅力をひも解く。
それから「Apero TIME」では、映画鑑賞の時間をより豊かにする“お供”とともに作品の魅力を紹介。初回は、中島主演の映画『知らないカノジョ』をテーマに、“一緒に楽しみたくなるお供”とともに、作品の余韻まで味わうひとときを提案する。新作紹介から特集企画、映画のお供になる商品まで幅広く、“映画を観る前から楽しむ”ための情報体験を届ける。
※「Apero TIME」の「e」はアキュート・アクセント付きが正式表記
『Kenty CINEMA』は、6月2日（火）から毎週更新。放映時間帯は、朝・昼帯（5時00分〜17時59分）。
【写真】中島健人の新番組『Kenty CINEMA』ほかカット（3枚）
■有村架純がゲストで登場
今回始まる『Kenty CINEMA』は、俳優、アーティストとして第一線で活躍する中島が、映画の話題作から注目作までを独自の視点でナビゲートする新番組。
単なる映画情報番組にとどまらず、日常の“偶然の出会い”から“観たい気持ち”を生み出す、リテールメディアならではの価値を体現する番組だ。
本番組は、毎週更新・月4本の構成で、映画の楽しみ方を多角的に提案。映画をより深く味わう対談企画「The Session」と、新たな作品との出会いをナビゲートする紹介コーナー「Next Scene」、テーマごとに作品を掘り下げる特集企画「CINE：Assort（シネ アソート）」、名作映画と“最高のお供”で楽しむ、Kenty流シネマタイム「Apero TIME（アペロタイム）」が展開される。
「The Session」は、新作映画の出演者や監督などを迎え、中島が表現者視点で作品の魅力を引き出すインタビュー企画。初回は、有村架純をゲストに迎え、作品に込められた想いや役づくりの裏側に迫る。
また、注目の新作を中心に、中島独自の視点で見どころや魅力を解説する「Next Scene」、月替わりのテーマに沿って作品をセレクトし、多角的に紹介する「CINE：Assort」という企画も。「CINE：Assort」初回は“運命の恋”をテーマに、さまざまな視点からラブストーリーの魅力をひも解く。
それから「Apero TIME」では、映画鑑賞の時間をより豊かにする“お供”とともに作品の魅力を紹介。初回は、中島主演の映画『知らないカノジョ』をテーマに、“一緒に楽しみたくなるお供”とともに、作品の余韻まで味わうひとときを提案する。新作紹介から特集企画、映画のお供になる商品まで幅広く、“映画を観る前から楽しむ”ための情報体験を届ける。
※「Apero TIME」の「e」はアキュート・アクセント付きが正式表記
『Kenty CINEMA』は、6月2日（火）から毎週更新。放映時間帯は、朝・昼帯（5時00分〜17時59分）。