２７日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、半年に一度の「みんなの説」を放送。あの浜田雅功が珍しく？「ようやりきった」と芸人を褒める一幕があった。

この日は「赤ちゃんの性別あぁ〜しらきのシステムで夫に発表したらめちゃくちゃ盛り上がる説」を放送。「男かな？女かな？」としらきが盛り上げるネタで、これに一般人の夫婦がまさかの協力だ。

分娩室で夫も立ち会いの末、無事に母子ともに健康な状態で出産。スタジオのニューヨーク屋敷も「めっちゃ感動のシーンですよ」というと、大久保佳代子も「大丈夫？」「ここにしらきさん、来るの？」と感動が充満している分娩室に本当にしらきが来るのかと心配した。

そんな心配をよそに、お囃子が分娩室に鳴り響き、しらきが登場。「この度はご出産、おめでとうございます」「今生まれたお子さん、男の子か女の子か気になりますよね」と夫に呼びかけ「男かな？女かな？」とやり、「あ、それ！女の子でした〜」。夫は面白さと子供が生まれた感激で泣き笑い。退室したしらきも「ちょっと感動しました」といって涙を浮かべていた。

このシーンに、あの浜田が「やりきったな。ようやりきった」としらきを労い。ニューヨーク屋敷は「これ出張サービスみたいなので稼げそう。５万円ぐらいで」と笑わせた後「めっちゃいいなと思った。幸せしかない空間」と話していた。

しらきは放送後にＸで「いろんな感情が出てきて、感動して泣きそうになるのを我慢してネタをやるのは人生で初めての経験でした」とつづっていた。