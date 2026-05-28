お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の村上と２０２２年７月に結婚した、タレントやダンサーとして活動する妻・いとくとら（読み・いくら）が妊娠中のツーショットを公開した。

村上が４月３０日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン０」で、第１子、第２子となる男女の双子が誕生したことを生報告したばかり。いとくとらは５月２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「妊娠中の思い出写真ｉｎ高円寺バージョン」とつづり、２人とも黒のダウンジャケットを着て並んでいる写真を複数枚アップした。

お互いのおなかを見つめるショットやそれぞれ自分のおなかに手を添えるショットなどを公開し、「村上がどうしてもお腹のデカさ張り合ってくる、、 ちなみに私はお酒をやめてたせいか顔周り少しシュッとしました」とつづったいとくとら。 フォロワーからは「なんで双子妊娠してるいくらさんより村上さんの腹のがでかいんｗ何度見ても不思議すぎるｗ」「これじゃどっちの腹に子供がいるのか分からん」「双子ちゃんのうち１人はパパが産んだのかと思いました」「妊婦に張り合えるお腹持ちなの最高」「旦那さんのお腹ほんまに」などのコメントが寄せられている。