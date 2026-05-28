映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）でダブル主演を務め、第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したモデルで女優の岡本多緒が２８日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。

岡本が出演した映画「急に具合が悪くなる」は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と人類学者が交わした２０通の往復書簡集が原作。パリ郊外で介護施設「自由の庭」を運営するフランス人女性・マリー＝ルー（エフィラ）と末期がんの日本人舞台演出家・真理（岡本）による心の交流を繊細に紡いだ物語。同じ名前の響きを持つ２人が出会い、人生の最期をどう過ごすか。偶然から始まる交流と、その関係の変化を描く。

岡本は、同作品で共演したベルギー出身女優のヴィルジニー・エフィラとカンヌで最優秀女優賞を受賞。番組では岡本が現在、妊娠７か月であることを伝えた。

エフィラは２児の母で番組では、岡本が撮影中に子育てと俳優業の両立に不安を抱きエフィラに相談したことを紹介した。

岡本は「撮影中はまだ私、母になれるだろうか？ということを悩んだりしていたんですけど、彼女（エフィラ）、実際に母親をやられていて質問したんですね」と明かし「そうしたら『悩むのもわかるけど、できるよ』って言ってくれて。それはすごく背中を押してくれたなぁって思っています」と感謝を明かしていた。

その上で「ありがたいことに、今はこうやって子どもを身ごもることができたのでこのタイミングで彼女と出会ってこういう言葉をいただいて、この映画は私の人生をいろいろ動かしたなって感じています」と明かしていた。