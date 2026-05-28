宮崎県民が愛する観光地名のめんつゆ⁉『高千穂峡つゆ／うまくちかつお味』を徹底解剖！ご当地食品研究所 vol.2

宮崎県民が愛用する、有名観光地の名がついためんつゆって……？【高千穂峡つゆ／うまくちかつお味】

旅好きで、食べることが大好きなオレンジページ編集部員。ときにはまだ見ぬおいしさを求めて調査を行うことも。「ポケモンローカルActs」の活動をしている自治体で、編集部員がピンときたご当地フードを紹介します！

今回調査するのは… ナッシーが活躍する宮崎県で発見！「高千穂峡つゆ かつお味うまくち」

調査報告１ 水がおいしいからストレート。

九州で大定番の麺つゆ

「高千穂峡つゆ」は、創業155年になる老舗調味料メーカー・ヤマエ食品工業のめんつゆ。パッケージには美しい高千穂峡谷を背景に、「水がおいしい、だからストレート」という謳い文句が。これは、高千穂からもほど近い宮崎県都城市に自社工場があり、霧島山系のおいしい地下水を使ってだしをとっているからだそう。水で割らないで使えるため、おいしさそのままにそうめんを食べることができるんです。九州では「めんつゆといえばこれ」という人気＆知名度がある商品で、今では全国でも知られるほど！ 4種類ある味わいのなかでも「かつお味うまくち」は不動のセンターなのだとか。

調査報告２ はちみつ入り！

甘くてスッキリ味の「万能つゆ」

やや甘めで、九州の甘いしょうゆを思い出させる味わい。じつは「はつみつ」が入っており、麺にからむ濃厚な甘さもありつつもスッキリとした後味です。そうめんつゆとしてストレートを堪能したあとの編集部員のおすすめは、めんつゆ1：水1で割り、にゅうめんに使うもの。湯気とともにおだしがふわっと香り、甘みもやさしく、ほっとする味わいがお気に入り。公式商品ページではめんつゆとしての使用以外に、煮卵、汁もの、副菜から主食まで使える万能つゆとしてレシピ紹介がされています。

結論

おいしい水でとっただしと

スッキリとした甘さで、

九州の人を

とりこにしていた！

推しポケモンの

コラボ食品も発見！

アローラナッシーの和紅茶ティーバッグ 宮崎県は、お茶の生産量全国第4位。南九州の太陽をたっぷり浴びて育った茶葉を紅茶にして、手軽に飲めるティーバッグにした商品です。南国生まれの和紅茶は、和菓子にも洋菓子にもよく合います。 【商品情報】紅茶2g×7袋入り

648円（税込み）／斉光園

https://saikouen-onlineshop.com/item-detail/1428054

●斉光園公式オンラインショップ、宮崎県内土産物店、宮崎県アンテナショップ「みやざき物産館KONNE」などで購入可能 「宮崎だいすきポケモン」ナッシーについて、くわしくはこちら！

https://nassy.hinata-miyazaki.jp/

今回調査したのは…

オレンジページnet編集部・たなか 器や民藝が好きな20代、埼玉県出身。たまにクラフトビール屋でビールついでます。 うさぎ占いはレッキス。

「ポケモンローカルActs」とは?

12 道県ごとに選ばれた「推しポケモン」 が、地域の魅力を国内外に発信するお手伝いをする活動（Acts）。各地域で推しポケモンがデザインされたおみやげが購入できたり、推しポケモンのラッピング電車、バスが運行していたりと、さまざまな企画が実施されています。 ※この活動におけるポケモンの使用料は無償とさせていただいております。

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