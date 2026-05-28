いつ誰が作ったのかわからない、いわゆる勝手橋について「危険な状態」と判定された橋が、岐阜県に30か所以上あることがわかりました。

【写真を見る】いつ崩れてもおかしくない 危険な“勝手橋” 県内に30か所以上 腐敗や老朽化進む…設置者わからないため撤去･修理できず 岐阜

（柳瀬晴貴記者）

「根尾川にかかる橋には、『危険』という表示があるんですが、見てみると足元の踏み板が外れているところもあり、非常に危険です」

勝手橋は管理されないまま老朽化が進み、事故につながるおそれがあることから、国は自治体に橋の設置者を把握するよう促しています。

設置者などわからないため撤去や修理ができず…

岐阜県は5年前から独自に調査を進め、県内で777か所の勝手橋を確認していますが、このうち33か所は腐敗が進み、いつ崩れてもおかしくない「危険な状態」と認定されていたことが県への取材でわかりました。

一方、設置者や管理者がわからないため撤去や修理ができず、県はバリケードを設置するなどして、人が近づかないよう対策しているということです。

岐阜県は「通行止めしている橋は絶対に渡らないでほしい」と注意を呼びかけています。