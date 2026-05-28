手島優「我が家でハマっている和えもの」小鉢に盛られた一品披露「他の野菜でもアレンジできるのありがたい」「ご飯が進みそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの手島優が5月27日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】43歳元グラドル「他の野菜でもアレンジできるのありがたい」ハマっている和え物
手島は「最近我が家でハマっている和えもの」とつづり、手料理の写真を投稿。小鉢に美しく盛られた和えものを披露している。「豆苗ときゅうりをはちみつ入りの梅干しと塩昆布で和えるだけ」と簡単なレシピを記した。「大根とかもやしとか…他のお野菜でも美味しかったです」と続け、美味しさのあまりにすぐに食べきってしまうというエピソードも明かしている。
また「個人的に甘めの梅干しで和えるのが好きです」と、使う梅干しによって味が変わると説明している。
この投稿に「こういう和え物大好きです」「夏バテにも良さそう」「作ってみたい」「ご飯が進みそうですね」「分量教えてほしい」「他の野菜でもアレンジできるのありがたい」など反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元グラドル「他の野菜でもアレンジできるのありがたい」ハマっている和え物
◆手島優、我が家でハマっている和えもの
手島は「最近我が家でハマっている和えもの」とつづり、手料理の写真を投稿。小鉢に美しく盛られた和えものを披露している。「豆苗ときゅうりをはちみつ入りの梅干しと塩昆布で和えるだけ」と簡単なレシピを記した。「大根とかもやしとか…他のお野菜でも美味しかったです」と続け、美味しさのあまりにすぐに食べきってしまうというエピソードも明かしている。
◆手島優の投稿に反響
この投稿に「こういう和え物大好きです」「夏バテにも良さそう」「作ってみたい」「ご飯が進みそうですね」「分量教えてほしい」「他の野菜でもアレンジできるのありがたい」など反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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