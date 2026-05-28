りんごちゃん、ミニスカコーデで美脚スラリ「理想の体型」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/05/28】ものまねタレントのりんごちゃんが5月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】激ヤセ話題の37歳ものまねタレント「理想の体型」ミニスカから美脚スラリ
りんごちゃんは、屋外で透明の傘を差し、ツインテールの髪の毛を触りながら斜め上の方を見上げる姿の写真を投稿。胸元にイラストが入ったダークグレーのスウェットに、黒のフレアミニスカート、ラインソックスとスニーカーを合わせ、スラリとした脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿には「キュートな表情」「理想の体型」「スタイル抜群」「更に可愛くなってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】激ヤセ話題の37歳ものまねタレント「理想の体型」ミニスカから美脚スラリ
◆りんごちゃん、ミニスカで美脚スラリ
りんごちゃんは、屋外で透明の傘を差し、ツインテールの髪の毛を触りながら斜め上の方を見上げる姿の写真を投稿。胸元にイラストが入ったダークグレーのスウェットに、黒のフレアミニスカート、ラインソックスとスニーカーを合わせ、スラリとした脚が際立つスタイルとなっている。
◆りんごちゃんの投稿に反響
この投稿には「キュートな表情」「理想の体型」「スタイル抜群」「更に可愛くなってる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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