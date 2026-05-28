登山家・野口健、育て始めて4年目の庭の“ミニバラ園”を披露 自宅ガーデニングに反響「素敵ですね〜」「最高な美しさ」
登山家の野口健氏（52）が、28日[尚矢1.1]までに自身のインスタグラムを更新。育て始めて4年目という自宅ガーデニングの“ミニバラ園”を披露した。
【写真】「素敵ですね〜」「最高な美しさ」野口健が披露した自宅庭の“ミニバラ園”
野口は「我が家のミニバラ園。四年目なのでまだまだですが、少しずつ、根が張ってきたのか力強くなってきました」と色とりどりのバラが咲く庭の様子を公開。
バラづくりについて「バラは小まめに剪定していくのですが、もったいないなぁ〜と。早め早めに剪定し栄養を花に持っていかれないようにしてます」と、次の美しい開花を見据えた賢い手入れのコツを明かした。さらに「剪定したバラは花瓶へ」と続け、摘み取った瑞々しい花たちも室内で大切に愛でている優しい暮らしぶりをのぞかせた。
コメント欄には「素敵ですね〜」「最高な美しさ」「綺麗」「いい香りが庭いっぱいにするんでしょうね」などの声が寄せられている。
【写真】「素敵ですね〜」「最高な美しさ」野口健が披露した自宅庭の“ミニバラ園”
野口は「我が家のミニバラ園。四年目なのでまだまだですが、少しずつ、根が張ってきたのか力強くなってきました」と色とりどりのバラが咲く庭の様子を公開。
バラづくりについて「バラは小まめに剪定していくのですが、もったいないなぁ〜と。早め早めに剪定し栄養を花に持っていかれないようにしてます」と、次の美しい開花を見据えた賢い手入れのコツを明かした。さらに「剪定したバラは花瓶へ」と続け、摘み取った瑞々しい花たちも室内で大切に愛でている優しい暮らしぶりをのぞかせた。
コメント欄には「素敵ですね〜」「最高な美しさ」「綺麗」「いい香りが庭いっぱいにするんでしょうね」などの声が寄せられている。