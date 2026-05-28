人気声優・天野聡美、ヘルシーな水着姿など貴重ショット収録 初デジタル写真集発売
『アイドルマスター シンデレラガールズ』白菊ほたる役などで知られる声優・天野聡美の初デジタル写真集『なみまち』が、27日に発売された。ヘルシーな水着姿やサーフィンに挑戦する姿など、これまで見せてこなかった貴重な表情が収められている。
【別カット】畳×部屋着でしっとり…キュートに見上げる天野聡美
本作で天野が演じるのは、海とサーフィンを愛する女のコ。しっとりとした部屋着姿から、ヘルシーな水着カット、さらにサーフィン初挑戦の様子まで、多彩なシチュエーションで撮影が行われた。初写真集ならではの“はじめて”が詰まった内容となっており、撮影を全力で楽しむキュートな姿が見どころとなっている。
天野は、『アイドルマスター シンデレラガールズ』の白菊ほたる役をはじめ、多数の話題作に出演する人気声優。今回の写真集では、声優としての活動では見られない自然体の魅力を披露している。
さらに、「週プレグラジャパ！」限定版となるVOICE PHOTO BOOKには、天野本人による20分超のオーディオコメンタリーを収録。撮影をじっくり振り返りながら、作品への思いや舞台裏を語っている。
天野は神奈川県出身、11月29日生まれ。趣味はコスメ収集と茶道、特技は飾り切りとバルーンアート。日本ナレーション演技研究所出身で、声優として幅広く活躍を続けている。
【別カット】畳×部屋着でしっとり…キュートに見上げる天野聡美
本作で天野が演じるのは、海とサーフィンを愛する女のコ。しっとりとした部屋着姿から、ヘルシーな水着カット、さらにサーフィン初挑戦の様子まで、多彩なシチュエーションで撮影が行われた。初写真集ならではの“はじめて”が詰まった内容となっており、撮影を全力で楽しむキュートな姿が見どころとなっている。
さらに、「週プレグラジャパ！」限定版となるVOICE PHOTO BOOKには、天野本人による20分超のオーディオコメンタリーを収録。撮影をじっくり振り返りながら、作品への思いや舞台裏を語っている。
天野は神奈川県出身、11月29日生まれ。趣味はコスメ収集と茶道、特技は飾り切りとバルーンアート。日本ナレーション演技研究所出身で、声優として幅広く活躍を続けている。