【韓国俳優】55歳イ・ビョンホン、義理母を“顔出し”＆2歳長女が熱唱 “両親譲り”の「才能」を妻・イ・ミンジョンが公開
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が26日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2歳の長女が天真らんまんに歌う、プライベート感満載な動画を公開した。
【動画】「何度見ても不思議な才能」両親譲り？イ・ビョンホン＆イ・ミンジョン夫妻の2歳長女が熱唱する姿
イ・ミンジョンは「女3人でお出かけ〜 済州島へ遊びに行ったイ・ミンジョン家の3世代旅行」と題した動画で、自身の母親や友人家族らと旅行を楽しむVLOGを披露し、母親を“顔出し”で公開。イ・ミンジョンに似た美貌に反響が集まっている。
さらに動画では、旅行先の済州島に到着してテンションが上がった長女が、車内で手をマイクに見立てて大きな声で歌う姿が映し出されていた。イ・ミンジョンは「何度見ても不思議な才能」とコメントを添え、俳優の両親譲りの才能をのぞかせている。
ほかにも、長女が愛らしい話し方でおしゃべりする様子など、成長した姿がたっぷりと収められていた。
イ・ビョンホンとイ・ミンジョンは、2013年に結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。
【動画】「何度見ても不思議な才能」両親譲り？イ・ビョンホン＆イ・ミンジョン夫妻の2歳長女が熱唱する姿
イ・ミンジョンは「女3人でお出かけ〜 済州島へ遊びに行ったイ・ミンジョン家の3世代旅行」と題した動画で、自身の母親や友人家族らと旅行を楽しむVLOGを披露し、母親を“顔出し”で公開。イ・ミンジョンに似た美貌に反響が集まっている。
ほかにも、長女が愛らしい話し方でおしゃべりする様子など、成長した姿がたっぷりと収められていた。
イ・ビョンホンとイ・ミンジョンは、2013年に結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女が誕生した。