ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。里見まさと（74）が謝罪するひと幕があった。

今年4月、伝統のお笑い賞「上方漫才大賞」で1981年以来45年ぶり2度目の大賞に輝いた2人。同大会は生放送され、新人賞と奨励賞は本番当日にノミネートされた面々で競われ1組が獲得するが、大賞は事前に決定。本番当日に公表され、1組が登場し漫才を披露する。

大賞経験者の笑い飯・ 西田幸治は「大賞って誰にも言うたらアカンのですよ。僕らももらった時は（当日の発表まで）“誰にも言わんといてください”と」と当然、事前に伝えられた本人らも秘密保持は厳守しないといけない。「ただ、まさと師匠が当日にXで“漫才して来ます”って書いてた」と暴露した。

銀シャリ・橋本直からは「それはダメです！」、かまいたち・濱家隆一にも「それは我慢してください、師匠！上漫（カミマン）の日ですから」との指摘が。まさとは大笑いの後、「僕ちょっと聞くけど、何か言うた？」と抵抗。「漫才師が“漫才して来ます”だけ」と主張した。

濱家が「その日、NGKの出番があった…？」と確認すると、ぼんちおさむが「出番なかった」と返答。「じゃあダメです！」と橋本が断言し、濱家も「絶対、上漫やん」とツッコんだ。

まさとは「関西テレビさま、ラジオ大阪さま、謹んでお詫び申し上げます」と頭を下げ、笑わせた。「におわせ（投稿）ですよ、におわせ！」と西田に言われていた。