27日、都内で行われたニッスイ「国産養殖サーモンに関する事業説明会 兼 試食会」に、俳優でアーティストののんが登壇した。

【映像】のん、自身のマシンガントークに驚く様子（実際の映像）

新ブランドの「ニッスイサーモン」のイメージキャラクターを務めるのんは、この日、「ニッスイサーモン」を贈られた。

のん「まさか、こんなに立派なサーモンを頂けるなんて思ってもいなかったので、本当にうれしい。ありがとうございます。立派なサーモンに負けないように、熱量を持って『ニッスイサーモン』の魅力をお届けできるように一生懸命頑張る」

また、新ブランドのキャッチコピーである「新しいサーモン、はじまる。」にちなみ、最近始めた新しいことについて笑顔で明かした。

のん「木の世話。植物をうちに導入した。両親も私の妹もすごく植物を育てる人たちだから、メッセージを送り合っている。『いま根っこがこのくらい生えたんだけど』とか『葉っぱの様子がこうなんだけど、どうしたらいい？』とか。 26日は晴れていて、1週間に1回水やりをする。…めっちゃしゃべってる！頑張っている、いま」

（『ABEMA Morning』より）