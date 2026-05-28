奥さんに嘘をついて、海外へ不倫旅行の計画を立てている旦那さんも。そんな事実を知ったら、素直に行かせるわけありませんよね……。今回は、不倫旅行を阻止した奥さんのエピソードをご紹介します。

出張は九州でしょ？

「夫の不倫が発覚。九州に出張だと嘘をついて、実際は不倫女と韓国旅行の計画を立てていました。韓国に興味なんてないくせに……と思ったら、余計腹が立ってきて。

荷造り中の夫がパスポートを置きっぱなしにしていたので、ハサミを使って工作をしていた子どもの近くにさりげなく置いておきました。そしたら、パスポートは見事に切り刻まれていて。見つけた夫は叫んでいました。

『また再発行すればいいじゃない』『明日の出張は国内だから使わないでしょ？』と言ったら、夫はそれ以上何も言えずにいました。嘘がバレるから騒げないよね。

夫のLINEを見たら、旅行に行けなくなったことで不倫女がブチギレていました。ざまーみろ。夫の代わりに『一人で行けよ』って返信しておきました。それを見て、今頃どんな顔してるんだろう。想像するとワクワクします」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年3月）

▽ 出張だと嘘をついて不倫旅行だなんて、奥さんが怒るのも当然です。悪いことはできませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。