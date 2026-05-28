タレントでモデルのユージ（38）が28日、都内で、「airCloset Men’s」ローンチ発表会に出席した。

「airCloset Men’s」はスタイリストによる提案体験と、自分で選ぶ楽しさの両方を取り入れながら、新しいファッションとの出会いを楽しめるサービス。

新たにスタートする男性版のサービスに、ユージは「家から出たら常に見られる生活なので、コンビニに行くにも郵便局に行くにも気を使う」とした上で「一般の会社勤めの方でも、衣装に気を使うシーンは日常にあふれているので便利なサービスだなと思います」と絶賛した。

4児のパパでもあるユージは多忙な生活の中で「買い物に行く時間もない」と明かし、「ファッションは好きだけど、サイズ感がわかるブランド、子どもが4人になる前に開拓したブランドばかり。冒険をする時間がない」とファッションの悩みを告白。この日は実際に着てきた私服を披露し「高校生とファッション変わっていないんですよ。熱くなるととにかく半ズボン。妻に『やめない？』って言われますけど」と苦笑した。

そして「パパ友、ママ友との集まりの時にカジュアルなフォーマルがわからない」と話した上で、実際にスタイリング提案を受け、ストライプのTシャツに、グリーンのジャケットに白パンツをあわせたコーディネートで登場。「妻に恥ずかしいと言われない程度のカジュアルがスタイリングしてもらえるのはうれしいですよね。子どもがいると白いパンツを買うのは避けますから」と笑顔で話した。

提案されたコーディネートにユージの次女は「若く見える」と絶賛したと明かされ、「子どもから言われる『若く見える』は褒め言葉。女子からの言葉は気になっちゃうな〜」と大喜び。続けて「だんだん子どもが一緒にお出かけしなくなるので、一緒に歩いてくれるファッションでいないと！」と気合を入れていた。