【B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版】 5月28日 発売 価格：1,430円

「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

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東京ニュース通信社は、「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」を5月28日に発売した。価格は1,430円。購入者には特典としてポストカード3種からランダムで1枚付いてくる。セブンネットショッピングで購入できる。

□セブンネットショッピング「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」

甲斐心愛さんは、2017年にSTU48の1期生としてデビュー、2024年にはマレーシア・クアラルンプールに拠点を置くKLP48へ移籍し、約2年の活動を経て、今年3月にSTU48に復帰した。

今回は復帰を記念し、甲斐さんが愛してやまない故郷・瀬戸内海を貸切クルーザーで巡った。デッキに出て心地良い海風に吹かれたり、無人島に上陸してビーチで遊んだりと、夏を先取りする撮影となっている。

表紙に採用したのは、クルーザー内にある寝室で撮影したカット。まるで狭い空間の中で、甲斐さんと2人きりでいるような気持ちになる。屋外の撮影では爽やかなカットが多かったが、室内ではドキッとしてしまう表情をこちらに向けてくれている。

「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

【購入特典ポストカード】

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