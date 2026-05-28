【「ENTAME 36℃」5号 通常版】 5月28日 発売 価格：1,870円 【「ENTAME 36℃」5号 特別版】 5月28日 発売 価格：1,870円

「ENTAME 36℃」vol.05 通常版表紙 十味 撮影◎佐藤佑一

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徳間書店は、オール水着グラビアマガジン「ENTAME 36℃」の5号を5月28日に発売する。価格は1,870円。

表紙・巻頭を飾るのは十味さん。梅雨入り前の”濡れ”グラビアで、庭での天気雨や、バスルームでの湯けむりショットを披露する。

また、ネット書店限定の「特別版」では都丸紗也華さんが表紙に登場。無防備で凛とした美しさで魅せてくれる。

「ENTAME 36℃」vol.05 特別版表紙 都丸紗也華 撮影◎藤原寛

そのほか、蓬莱舞さん、麻倉瑞季さん、宇咲さん、天川星夏さん、永尾まりやさんも登場する。

なお通常版、特別版ともにセブンネット限定で、特典ポストカード付きver.も発売される。

「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 十味A

「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 十味B

「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 十味C

「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 麻倉瑞季A

「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 麻倉瑞季B

「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 都丸紗也華A

「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 都丸紗也華B

「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 都丸紗也華C

「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 蓬莱舞A

「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 蓬莱舞B



