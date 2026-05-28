【グラビア】表紙は十味さん＆特別版表紙は都丸紗也華さん！オール水着グラビアマガジン「ENTAME 36℃」5号が本日発売
「ENTAME 36℃」vol.05 通常版表紙 十味 撮影◎佐藤佑一
【拡大画像へ】
徳間書店は、オール水着グラビアマガジン「ENTAME 36℃」の5号を5月28日に発売する。価格は1,870円。
表紙・巻頭を飾るのは十味さん。梅雨入り前の”濡れ”グラビアで、庭での天気雨や、バスルームでの湯けむりショットを披露する。
また、ネット書店限定の「特別版」では都丸紗也華さんが表紙に登場。無防備で凛とした美しさで魅せてくれる。
「ENTAME 36℃」vol.05 特別版表紙 都丸紗也華 撮影◎藤原寛
そのほか、蓬莱舞さん、麻倉瑞季さん、宇咲さん、天川星夏さん、永尾まりやさんも登場する。
なお通常版、特別版ともにセブンネット限定で、特典ポストカード付きver.も発売される。
「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 十味A
「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 十味B
「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 十味C
「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 麻倉瑞季A
「ENTAME 36℃」vol.05通常版セブンネット限定ポストカード 麻倉瑞季B
「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 都丸紗也華A
「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 都丸紗也華B
「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 都丸紗也華C
「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 蓬莱舞A
「ENTAME 36℃」vol.05特別版セブンネット限定ポストカード 蓬莱舞B