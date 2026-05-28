日向坂46・大野愛実さんが表紙に登場！「週刊少年チャンピオン 26号」本日発売
【週刊少年チャンピオン 2026年26号】 5月28日 発売 価格：400円
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秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年26号」を5月28日に発売した。価格は400円。
今号の表紙には、日向坂46の大野愛実さんが登場。付録として「特製両面BIGポスター」もついてくるほか、限定QUOカードのプレゼント企画も実施される。
マンガは、巻頭カラーに「きみは四葉のクローバー」が登場。センターカラーとして「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」が掲載される。【大野愛実さんコメント】
「初めて出演させていただきありがとうございました！ 一番最初に撮影していただいた公園のシーンからテンションが上がって、その余韻のままずーっと楽しく一日を過ごせました！（笑） いろいろな表情や雰囲気に挑戦させていただいたので、少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいです。日向坂46としての活動や、新曲『Kind of love』もぜひお楽しみください！ これからも応援よろしくお願いします♡」
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