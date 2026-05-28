『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）が毎週おもしろい。ある日突然与党幹事長である父からクビを言い渡された元秘書の茉莉（黒木華）が、スナックのママ・あかり（野呂佳代）と東京都知事選に挑む物語だ。

参考：Netflixが実録ドラマを作り続ける理由 『地獄に堕ちるわよ』が示した“語り”の危うさ

いわば政界へ復帰したい茉莉の下心（？）から始まった無謀すぎるビッグプロジェクト。だが、あかりという人を知るたびに、彼女のような人にこそ、国の未来を託したいという想いが募ってゆく。生活困窮者への支援策は票につながりにくいとされる選挙戦のなかで、24％いる非課税世帯に目を向けた彼女のような人なら、「上ではなく、前に立って明るい方へ導く政治」を実現してくれるのではないかと夢を見てしまう。

こんな時代だからだろうか。ときに茉莉とあかりの関係性は“推し活”を彷彿とさせる。茉莉の溢れんばかりの想いを乗せて、あかりは都知事への道を駆け上がろうとしているのだから、そもそも「選挙」と「推し活」がわりと近しい構図なのかもしれない。実際の選挙で、若い世代に関心を持ってもらおうと「推しだと思って投票しよう」みたいな働きかけをするメディアもいる。茉莉の幼なじみである人気若手議員の日山流星（松下洸平）と彼に熱狂する支援者たちの様子は、まさに「推し」と「ファン」そのものだ。

しかし、誰かを“推す”熱量が、やがて“信仰”へと変容することもある。その境界線はどこにあるのだろう。

宗教や信仰を直接描いた作品ではないが、現在Netflixランキングの上位を席巻している『地獄に堕ちるわよ』では、細木数子（戸田恵梨香）の霊感商法まがいの手法に、多くの人々が傾倒していく。彼女が人々の心を真に掴んだのは、未来をズバリ言い当てるような特殊能力ではなく、歯に衣着せぬ言葉の裏側にあった“寄り添い”だった。

何者でもない男2人が金儲けのために新興宗教を始める『仮想儀礼』（NHK BS）でも、寄り添いや共感が“信仰”への入口として描かれていた。元都庁職員の正彦（青柳翔）は、都民の悩みやクレームに日々向き合ってきた経験から、とにかく傾聴力が高い。特別な教えを説いているわけではないのだが、その誠実な言葉は孤独な人々の拠り所となり、やがて正彦が教祖を務める聖泉真法会は巨大宗教法人へと成長してゆく。

■“信者ビジネス”をテーマにした『るなしい』も テレビドラマで「宗教」や「信仰」を扱うことは、一時期までどこかタブー視されていたように思う。だが、コロナ禍という未曾有の事態を経て、ますます不安定な時代となったいま、それらはドラマのなかでも身近なテーマになりつつある。現在も“信者ビジネス”をテーマにした『るなしい』（テレ東系）がつつましやかに放送中だ。

「火神の子」として育てられ、家業の鍼灸院を手伝うるな（原菜乃華）は、恋愛を禁じられた身でありながら、同級生の健章（窪塚愛流）に恋をする。だが、その想いはあっけなく玉砕。失恋したるなは、信者ビジネスで培ったノウハウを駆使し、健章を自らの世界へ引き込もうと画策する。その思惑に気づいた健章とのスリリングな駆け引きが本作の見どころだ。

るなとの出会いをきっかけに、“自己実現”への欲望に火がついた健章は、自らもビジネスを立ち上げる。卒業後の彼が目をつけたのは、独居老人向けの見守りサービスだった。設定料金以上の対価を支払う老人たちの好意に目をつけた健章は、やがて高額な投資話を持ちかけるようになる。

健章は出資者である老人たちを、自らの夢をともに叶える“戦友”と呼ぶ。健章の夢を応援することを、あたかも老人たち自身の「自己実現」であるかのように感じさせるのだ。人生の終盤を迎え、新たな目標や夢を見出しにくくなった老人たちの承認欲求や自己実現欲求を巧みにくすぐり、それを金に変えてゆく。

健章が出資者たちを集めてライブで歌う第8話は、まさに“推し”と“ファン”のようだった。その光景は、神の子ではない健章が、“神の子”として崇められてきたるなに近づいた瞬間でもある。人は主体性を失い、自らの夢や願いを他者に仮託するようになったとき、「信仰」へと一歩足を踏み入れてしまうのかもしれない。

「政治の話じゃないです。私たちの話です。私と、あなたの」

では、『銀河の一票』の話に戻ろう。本作が画面越しの視聴者に繰り返し訴えかけてきたのは、これはあくまでも“私たちの話”だということだ。

物語の中心にいるのは、元幹事長秘書の茉莉と都知事候補のあかりだが、本作は国の舵取りを担う特別な人々や、その周囲で繰り広げられるパワーゲームだけを描いたドラマではない。「国のことはさ、任せるしかないでしょ。偉い人に」とぼやいていたスナックとし子の常連客たちやガラさん（岩谷健司）の相談所に駆け込まざるを得なかった人、雲井蛍（シシド・カフカ）のパン屋で働く人、車椅子ユーザーである茉莉の義母・桃花（小雪）や視覚障害を持つ明（望月歩）。ひいては、行き場を失って通り魔事件を起こした“無敵の人”の物語でもある。

私たちは政治家のように国会で答弁することも、政策を立てることもできない。自分の考えに近い人、あるいは「まあ、この人なら大丈夫そうかな」と思える人に票を投じ、想いを託すことしかできないのが現状だ。

だが、私たちには国の代表者を選ぶ権利がある。私たち有権者一人ひとりの手に、世界を変えられる“一票”があることを忘れてはならないのだ。（文＝明日菜子）