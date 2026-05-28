「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午前１１時現在で、ｉｓｐａｃｅ<9348.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は２６日、日本航空<9201.T>グループのＪＡＬＵＸと、ペイロードサービス契約を締結すると発表した。ＪＡＬは全国の地域や企業と連携し、地域の特産品や企業の代表製品を募集。これらを格納したボックスを、アイスペースが提供する月面着陸ミッションのペイロード輸送枠を活用して、月面に届けるプロジェクトを推進する。発表を受けてアイスペースの株価は翌２７日に動意づき、一時１５％を超す上昇。その後は戻り売りに押されて伸び悩んだが、米国市場でスペースＸのＩＰＯを控えるなかで宇宙関連株への物色意欲は高まっており、２８日はストップ高に買われている。一段の株高を期待する投資家の存在が、買い予想数の増加につながったもようだ。



出所：MINKABU PRESS