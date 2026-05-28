・ＩＮＰＥＸや石油資源が安い、ＷＴＩ価格は一時８７ドル台に下落

・ニッカトーが一時Ｓ高人気で７年半ぶり高値圏舞う、ＭＬＣＣ関連でモメンタム相場加速

・太陽誘電が新値追い、ＡＩ関連でのＭＬＣＣ需要期待高まり電子部品株へのマネー流入続く

・ＥＤＰが一時Ｓ高、２インチウエハー製作用モザイク結晶開発に成功と発表

・スパイダーが大幅続伸、インフォＭＴと資本・業務提携

・ＦＵＪＩは底堅さ発揮、電子部品実装の新装置開発報道でＡＩサーバー関連需要に期待

・かっこＳ高、ＡＩシステム開発会社を子会社化

・オンコリスが急反発、欧州で「ＯＢＰ－３０１」の内視鏡投与の特許付与予定通知が発行

・ソフトバンクＧは利食い優勢が続く、英アーム株大幅安がネガティブ材料に



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出所：MINKABU PRESS