◎２８日前場の主要ヘッドライン
・ＩＮＰＥＸや石油資源が安い、ＷＴＩ価格は一時８７ドル台に下落
・ニッカトーが一時Ｓ高人気で７年半ぶり高値圏舞う、ＭＬＣＣ関連でモメンタム相場加速
・太陽誘電が新値追い、ＡＩ関連でのＭＬＣＣ需要期待高まり電子部品株へのマネー流入続く
・ＥＤＰが一時Ｓ高、２インチウエハー製作用モザイク結晶開発に成功と発表
・スパイダーが大幅続伸、インフォＭＴと資本・業務提携
・ＦＵＪＩは底堅さ発揮、電子部品実装の新装置開発報道でＡＩサーバー関連需要に期待
・かっこＳ高、ＡＩシステム開発会社を子会社化
・オンコリスが急反発、欧州で「ＯＢＰ－３０１」の内視鏡投与の特許付与予定通知が発行
・ソフトバンクＧは利食い優勢が続く、英アーム株大幅安がネガティブ材料に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・ニッカトーが一時Ｓ高人気で７年半ぶり高値圏舞う、ＭＬＣＣ関連でモメンタム相場加速
・太陽誘電が新値追い、ＡＩ関連でのＭＬＣＣ需要期待高まり電子部品株へのマネー流入続く
・ＥＤＰが一時Ｓ高、２インチウエハー製作用モザイク結晶開発に成功と発表
・スパイダーが大幅続伸、インフォＭＴと資本・業務提携
・ＦＵＪＩは底堅さ発揮、電子部品実装の新装置開発報道でＡＩサーバー関連需要に期待
・かっこＳ高、ＡＩシステム開発会社を子会社化
・オンコリスが急反発、欧州で「ＯＢＰ－３０１」の内視鏡投与の特許付与予定通知が発行
・ソフトバンクＧは利食い優勢が続く、英アーム株大幅安がネガティブ材料に
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS