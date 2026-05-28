ニッカトー<5367.T>＝物色人気集中でストップ高。２０１８年１１月以来約７年半ぶりの高値圏を舞う展開に。ここ波状的な投資資金の攻勢で株価水準を大きく切り上げている。前日はひと押し入れたものの押し目買いが厚く、きょうは一気に切り返す展開で１５０円高はストップ高となる１１４９円まで噴き上げた。ＡＩサーバー向け積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要急増を背景に世界トップサプライヤーの村田製作所<6981.T>などが株価を変貌させたが、ニッカトーは売上高の７割をセラミックスで占めており、しかもその６割以上が電子デバイス関連ということで、ＡＩサーバー関連の穴株として投資マネーの物色ターゲットとなった。ＰＥＲやＰＢＲなど株価指標面から割高感もなく、モメンタム相場に拍車がかかっている。



イーディーピー<7794.T>＝ストップ高。同社は２７日の取引終了後、２インチウエハー製作用モザイク結晶の開発に成功したと発表。更に中期経営計画も公表し、２９年３月期に売上高を２０億８０００万円（２７年３月期見通し１１億円）、営業損益を１億９５００万円の黒字（同２億８３００万円の赤字）とする目標を掲げた。これらを材料視した買いが集まっている。ＥＤＰは２０２４年１１月にダイヤモンドウエハーの開発に関してロードマップを公表。２インチウエハーの開発を目指してきた。モザイク結晶を完成したことに伴い、今後はイオン注入を用いた複製技術を活用し、２インチウエハーを作製するための子結晶を製作する予定。順調に進めば２７年３月期の下期には量産体制を整える計画としている。なお、ＥＤＰは第三者割当による新株及び行使価額修正条項付第１８回新株予約権の発行を決議したとも発表。竹内工業（名古屋市中川区）と槌屋（同中区）を割当予定先として、合計で新たに４８万３０００株を発行するほか、岡三証券グループ<8609.T>の岡三証券を割当予定先として新株予約権を発行する。新株予約権の潜在株式数は３００万株。発行済み株式総数を分母とした希薄化率は最大２２．５１％。条件決定日は６月１～３日のいずれかの日とする。調達した資金は開発投資や、ラボグローンダイヤモンド原石増産及び宝石販売体制の確立などに充てる。



スパイダープラス<4192.T>＝強含む。２７日の取引終了後に、インフォマート<2492.T>と資本・業務提携に係る契約を締結したと発表したことが好感されている。５月２９日を受渡期日として、インフォＭＴはスパイダーの伊藤謙自社長から１８０万株を５億２３８０万円で取得し、議決権所有割合を５．０７％とする。インフォＭＴは現在、フード業界に続く新たな業界特化型のサービスとして「コンストラクション（建設）事業」の強化を進めており、資本・業務提携によりコンストラクション事業の立ち上げを加速させる。また、両社サービスのクロスセルなどによる相互の提供価値及び展開領域の拡大や、プロダクト連携や新規事業創出に向けた協議・検討なども予定する。なお、同件が互いの今期業績に与える影響は軽微としている。



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出所：MINKABU PRESS