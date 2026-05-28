開催：2026.5.28

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 15 - 2 [ツインズ]

MLBの試合が28日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとツインズが対戦した。

Wソックスの先発投手はデービッド・サンドリン、対するツインズの先発投手はコナー・プリ－リップで試合は開始した。

1回表、1番 バイロン・バクストン 2球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 CWS 0-1 MIN

2回裏、8番 サム・アントナッチ 4球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-1 MIN

3回裏、5番 コルソン・モンゴメリー 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 3-1 MIN

5回裏、4番 ランデル・グリチェク 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 4-1 MIN、6番 エドガー・ケーロ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 5-1 MIN、8番 サム・アントナッチ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 6-1 MIN、さらに送球の間に進塁でWソックス得点 CWS 7-1 MIN、9番 ルイスアンヘル・アクーニャ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 8-1 MIN

6回裏、4番 ランデル・グリチェク 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 9-1 MIN

7回裏、1番 チェース・マイドロス 3球目を打ってセンターへの満塁ホームランでWソックス得点 CWS 13-1 MIN、2番 村上宗隆 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 14-1 MIN

8回表、5番 コディ・クレメンス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでツインズ得点 CWS 14-2 MIN

8回裏、9番 ルイスアンヘル・アクーニャ 初球を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでWソックス得点 CWS 15-2 MIN

試合は15対2でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのデービッド・サンドリンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はツインズのコナー・プリ－リップで、ここまで1勝3敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.240となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 11:10:17 更新