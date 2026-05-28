開催：2026.5.28

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 0 - 7 [ヤンキース]

MLBの試合が28日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとヤンキースが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。

4回表、2番 ベン・ライス 初球を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 KC 0-1 NYY、3番 アーロン・ジャッジ 5球目を打ってライトへの犠牲フライでヤンキース得点 KC 0-2 NYY

7回表、1番 ポール・ゴールドシュミット カウント3-1から押し出しの四球でヤンキース得点 KC 0-3 NYY、2番 ベン・ライス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 KC 0-5 NYY

8回表、7番 ライアン・マクマーン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 KC 0-7 NYY

試合は0対7でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのゲリット・コールで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 11:16:19 更新