2026年5月28日（木） MLB メッツ vs レッズ 試合結果
開催：2026.5.28
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 4 - 2 [レッズ]
MLBの試合が28日に行われ、シティ・フィールドでメッツとレッズが対戦した。
メッツの先発投手はウアスカル・ブラソバン、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。
1回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 CIN
2回裏、7番 エリック・ワゲイマン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 2-0 CIN
3回表、6番 ネート・ロー 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでレッズ得点 NYM 2-1 CIN
5回裏、1番 カーソン・ベンジ 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-1 CIN
6回表、4番 サル・スチュワート 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレッズ得点 NYM 3-2 CIN
7回裏、1番 カーソン・ベンジ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-2 CIN
試合は4対2でメッツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はメッツのジョナ・トンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのアンドルー・アボットで、ここまで4勝3敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、3勝2敗8Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-28 11:18:19 更新