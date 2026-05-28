開催：2026.5.28

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 4 - 2 [レッズ]

MLBの試合が28日に行われ、シティ・フィールドでメッツとレッズが対戦した。

メッツの先発投手はウアスカル・ブラソバン、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。

1回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 CIN

2回裏、7番 エリック・ワゲイマン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 2-0 CIN

3回表、6番 ネート・ロー 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでレッズ得点 NYM 2-1 CIN

5回裏、1番 カーソン・ベンジ 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 3-1 CIN

6回表、4番 サル・スチュワート 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレッズ得点 NYM 3-2 CIN

7回裏、1番 カーソン・ベンジ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 4-2 CIN

試合は4対2でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのジョナ・トンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はレッズのアンドルー・アボットで、ここまで4勝3敗0S。メッツのウィリアムズにセーブがつき、3勝2敗8Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-28 11:18:19 更新