28日前引けの日経平均株価は続伸。前日比40.37円（0.06％）高の6万5039.78円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は733、値下がりは772、変わらずは56。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を151.85円押し上げ。次いで村田製 <6981>が86.81円、ファストリ <9983>が83.67円、太陽誘電 <6976>が74.92円、京セラ <6971>が29.77円と続いた。



マイナス寄与度は119.87円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が101.37円、ソニーＧ <6758>が21.12円、豊田通商 <8015>が21.02円、ファナック <6954>が19.95円と並んだ。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は金属製品で、以下、電気機器、パルプ・紙、ゴム製品が続いた。値下がり上位には非鉄金属、保険、鉱業が並んだ。



株探ニュース