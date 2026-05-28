28日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数650、値下がり銘柄数650と、売り買いが拮抗した。



個別ではニッカトー<5367>、豊和工業<6203>がストップ高。弘電社<1948>、Ｂ－Ｒ サーティワンアイスクリーム<2268>、ＫＧ情報<2408>、カネ美食品<2669>、オカムラ食品工業<2938>など28銘柄は年初来高値を更新。日本抵抗器製作所<6977>、戸田工業<4100>、津田駒工業<6217>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>、リバーエレテック<6666>は値上がり率上位に買われた。



一方、カネコ種苗<1376>、ファーストコーポレーション<1430>、コロンビア・ワークス<146A>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、守谷商会<1798>など96銘柄が年初来安値を更新。ヤマザキ<6147>、シリコンスタジオ<3907>、クオンタムソリューションズ<2338>、タケダ機械<6150>、小津産業<7487>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース