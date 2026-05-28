28日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比22.9％減の2205億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.7％減の1700億円だった。



個別では上場インデックスファンド海外先進国株式 <1680> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ <1557> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> 、上場インデックス米国株式 <1547> など15銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> が3.87％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は4.00％安、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> は3.29％安、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は3.24％安、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> は3.01％安と大幅に下落した。



日経平均株価が40円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1097億6600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1567億7600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が131億8900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が112億7100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が111億8000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が92億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が53億1400万円の売買代金となった。



株探ニュース