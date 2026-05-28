28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数265、値下がり銘柄数273と、売り買いが拮抗した。



個別ではかっこ<4166>、イーディーピー<7794>、ｉｓｐａｃｅ<9348>がストップ高。データセクション<3905>、シャノン<3976>、網屋<4258>、エクスモーション<4394>、ＳＱＵＥＥＺＥ<558A>など14銘柄は年初来高値を更新。ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、アストロスケールホールディングス<186A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＭＴＧ<7806>、犬猫生活<556A>は値上がり率上位に買われた。



一方、モイ<5031>がストップ安。ジェイドグループ<3558>は一時ストップ安と急落した。イシン<143A>、インテグループ<192A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、Ａｉロボティクス<247A>、クリアル<2998>など45銘柄は年初来安値を更新。ロゴスホールディングス<205A>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、バトンズ<554A>、キッズウェル・バイオ<4584>、海帆<3133>は値下がり率上位に売られた。



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