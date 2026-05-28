　28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　109766　　 -22.8　　　 69400
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13189　　 -25.7　　　　3089
３. <1321> 野村日経平均　　 11271　　 -39.5　　　 68040
４. <1360> 日経ベア２　　　 11180　　　16.0　　　　76.0
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9286　　　-1.5　　　 82820
６. <2644> ＧＸ半導日株　　　7035　　 -46.5　　　　4102
７. <1579> 日経ブル２　　　　5314　　 -32.4　　　 750.4
８. <1540> 純金信託　　　　　4629　　　 8.3　　　 20910
９. <1398> ＳＭＤリート　　　4291　　　15.6　　　1851.5
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　3369　　　37.1　　　　6773
11. <200A> 野村日半導　　　　3304　　 -37.7　　　　4603
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2412　　 -47.9　　　 928.3
13. <1358> 上場日経２倍　　　2299　　 106.6　　　132750
14. <1542> 純銀信託　　　　　1831　　　15.4　　　 34420
15. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1789　　 964.9　　　　1114
16. <1306> 野村東証指数　　　1494　　 -45.6　　　 414.8
17. <2243> ＧＸ半導体　　　　1314　　　-3.1　　　　4787
18. <1489> 日経高配５０　　　1264　　　53.2　　　　3229
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　1197　　 -45.0　　　 67800
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　 966　　　54.6　　　 865.8
21. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 918　　　80.4　　　　4195
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 860　　　36.7　　　 405.3
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　 858　　　51.3　　　170500
24. <1330> 上場日経平均　　　 821　　 -68.9　　　 68110
25. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 801　　　14.3　　　　5309
26. <314A> ｉＳゴールド　　　 765　　 -16.0　　　 332.7
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 726　　　-4.3　　　　 125
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 647　　 117.8　　　 64500
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 635　　 -63.2　　　　2625
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 595　　 -14.3　　　1933.5
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 587　　 -41.0　　　　4277
32. <1615> 野村東証銀行　　　 577　　 -30.8　　　 655.3
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 560　　 -24.6　　　 78580
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　 496　　　 9.7　　　 241.4
35. <282A> ＧＸ半導１０　　　 496　　　-0.2　　　　2478
36. <2631> ＭＸナスダク　　　 452　　 -77.7　　　 34210
37. <1328> 野村金連動　　　　 445　　　45.0　　　 16645
38. <1308> 上場東証指数　　　 426　　 -80.7　　　　4101
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 379　　　94.4　　　 34630
40. <2244> ＧＸＵテック　　　 365　　 -35.2　　　　3586
41. <1356> ＴＰＸベア２　　　 346　　 -28.2　　　 119.2
42. <1577> 野村高配７０　　　 280　　 865.5　　　 54120
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 279　　 -70.4　　　 29605
44. <213A> 上場半導体株　　　 272　　 -37.0　　　 425.1
45. <1346> ＭＸ２２５　　　　 265　　 -89.1　　　 67700
46. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 250　　 -38.0　　　 328.3
47. <2516> 東証グロース　　　 242　　 -11.0　　　 661.9
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 239　　　67.1　　　 507.7
49. <1571> 日経インバ　　　　 226　　　-4.6　　　　 309
50. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 221　　 -43.9　　　　2754
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース