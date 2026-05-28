ETF売買代金ランキング＝28日前引け
28日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 109766 -22.8 69400
２. <1357> 日経Ｄインバ 13189 -25.7 3089
３. <1321> 野村日経平均 11271 -39.5 68040
４. <1360> 日経ベア２ 11180 16.0 76.0
５. <1458> 楽天Ｗブル 9286 -1.5 82820
６. <2644> ＧＸ半導日株 7035 -46.5 4102
７. <1579> 日経ブル２ 5314 -32.4 750.4
８. <1540> 純金信託 4629 8.3 20910
９. <1398> ＳＭＤリート 4291 15.6 1851.5
10. <1329> ｉＳ日経 3369 37.1 6773
11. <200A> 野村日半導 3304 -37.7 4603
12. <1568> ＴＰＸブル 2412 -47.9 928.3
13. <1358> 上場日経２倍 2299 106.6 132750
14. <1542> 純銀信託 1831 15.4 34420
15. <563A> ＧＸＮデカバ 1789 964.9 1114
16. <1306> 野村東証指数 1494 -45.6 414.8
17. <2243> ＧＸ半導体 1314 -3.1 4787
18. <1489> 日経高配５０ 1264 53.2 3229
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1197 -45.0 67800
20. <1655> ｉＳ米国株 966 54.6 865.8
21. <1305> ｉＦＴＰ年１ 918 80.4 4195
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 860 36.7 405.3
23. <2036> 金先物Ｗブル 858 51.3 170500
24. <1330> 上場日経平均 821 -68.9 68110
25. <1671> ＷＴＩ原油 801 14.3 5309
26. <314A> ｉＳゴールド 765 -16.0 332.7
27. <1459> 楽天Ｗベア 726 -4.3 125
28. <1326> ＳＰＤＲ 647 117.8 64500
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 635 -63.2 2625
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 595 -14.3 1933.5
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 587 -41.0 4277
32. <1615> 野村東証銀行 577 -30.8 655.3
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 560 -24.6 78580
34. <1545> 野村ナスＨ無 496 9.7 241.4
35. <282A> ＧＸ半導１０ 496 -0.2 2478
36. <2631> ＭＸナスダク 452 -77.7 34210
37. <1328> 野村金連動 445 45.0 16645
38. <1308> 上場東証指数 426 -80.7 4101
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 379 94.4 34630
40. <2244> ＧＸＵテック 365 -35.2 3586
41. <1356> ＴＰＸベア２ 346 -28.2 119.2
42. <1577> 野村高配７０ 280 865.5 54120
43. <2559> ＭＸ全世界株 279 -70.4 29605
44. <213A> 上場半導体株 272 -37.0 425.1
45. <1346> ＭＸ２２５ 265 -89.1 67700
46. <408A> ｉＳＢＡＩ 250 -38.0 328.3
47. <2516> 東証グロース 242 -11.0 661.9
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 239 67.1 507.7
49. <1571> 日経インバ 226 -4.6 309
50. <2840> ｉＦＥナ百無 221 -43.9 2754
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 109766 -22.8 69400
２. <1357> 日経Ｄインバ 13189 -25.7 3089
３. <1321> 野村日経平均 11271 -39.5 68040
４. <1360> 日経ベア２ 11180 16.0 76.0
５. <1458> 楽天Ｗブル 9286 -1.5 82820
６. <2644> ＧＸ半導日株 7035 -46.5 4102
７. <1579> 日経ブル２ 5314 -32.4 750.4
８. <1540> 純金信託 4629 8.3 20910
９. <1398> ＳＭＤリート 4291 15.6 1851.5
10. <1329> ｉＳ日経 3369 37.1 6773
11. <200A> 野村日半導 3304 -37.7 4603
12. <1568> ＴＰＸブル 2412 -47.9 928.3
13. <1358> 上場日経２倍 2299 106.6 132750
14. <1542> 純銀信託 1831 15.4 34420
15. <563A> ＧＸＮデカバ 1789 964.9 1114
16. <1306> 野村東証指数 1494 -45.6 414.8
17. <2243> ＧＸ半導体 1314 -3.1 4787
18. <1489> 日経高配５０ 1264 53.2 3229
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1197 -45.0 67800
20. <1655> ｉＳ米国株 966 54.6 865.8
21. <1305> ｉＦＴＰ年１ 918 80.4 4195
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 860 36.7 405.3
23. <2036> 金先物Ｗブル 858 51.3 170500
24. <1330> 上場日経平均 821 -68.9 68110
25. <1671> ＷＴＩ原油 801 14.3 5309
26. <314A> ｉＳゴールド 765 -16.0 332.7
27. <1459> 楽天Ｗベア 726 -4.3 125
28. <1326> ＳＰＤＲ 647 117.8 64500
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 635 -63.2 2625
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 595 -14.3 1933.5
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 587 -41.0 4277
32. <1615> 野村東証銀行 577 -30.8 655.3
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 560 -24.6 78580
34. <1545> 野村ナスＨ無 496 9.7 241.4
35. <282A> ＧＸ半導１０ 496 -0.2 2478
36. <2631> ＭＸナスダク 452 -77.7 34210
37. <1328> 野村金連動 445 45.0 16645
38. <1308> 上場東証指数 426 -80.7 4101
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 379 94.4 34630
40. <2244> ＧＸＵテック 365 -35.2 3586
41. <1356> ＴＰＸベア２ 346 -28.2 119.2
42. <1577> 野村高配７０ 280 865.5 54120
43. <2559> ＭＸ全世界株 279 -70.4 29605
44. <213A> 上場半導体株 272 -37.0 425.1
45. <1346> ＭＸ２２５ 265 -89.1 67700
46. <408A> ｉＳＢＡＩ 250 -38.0 328.3
47. <2516> 東証グロース 242 -11.0 661.9
48. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 239 67.1 507.7
49. <1571> 日経インバ 226 -4.6 309
50. <2840> ｉＦＥナ百無 221 -43.9 2754
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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