米人気俳優ニコラス・ケイジ（６２）の日本人妻が、最新ショットを披露した。

２８日までに自身のインスタグラムで「髪美」とつづったのは、ケイジの妻で女優の芝田璃子。「この度の帰国でも ＠ｙｕｓｕｋｅ＿ｍａｓｈｕ＿ｓｕｎｔｉｅｍｎ さんにお世話になり、綺麗にして頂きまして」と日本で髪の手入れをしたことを明かし、サラサラのストレートロングをアップ。

「会う人に『髪の毛綺麗』って褒めて貰えることが多くて 日々有頂天で過ごしておりました」と大満足の様子だ。

オリエンタルな雰囲気の美しい黒髪。フォロワーからは「本当に綺麗です」「シンデレラガールですね」「かみも全部美しい〜」「これは本当にりこさんの武器ですね。かっこいい」との声が寄せられている。

芝田とケイジは２０２１年に結婚。ケイジが主演していた映画の撮影現場で、通訳を介して「ご飯に行かない？」と声をかけられたのがきっかけだったという。

芝田は今年２月４日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演し、「（今の年齢は）３１ですね。私が２６の時に結婚して、彼は５７歳でした」と説明。スタジオで驚きの声が上がるとともに、ネット上で「５人目の妻になる勇気に称賛」「３１歳差はインパクト強すぎる」「エキゾチックな雰囲気」とシンデレラストーリーが話題になった。