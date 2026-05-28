◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２７日（日本時間２８日）、中４日で敵地・ドジャース戦に先発し、立ち上がりに２点を失った。

１７年ＷＢＣ準決勝の米国戦以来、９年ぶりとなったドジャースタジアムでの登板。０―０の初回先頭。打席にはいきなり天敵の「打者・大谷」を迎えた。日米通算成績（公式戦）はこの日まで２本塁打を含む７打数６安打１四球の打率８割５分７厘と圧倒されており、１３年のＮＰＢオールスター（神宮）でも右中間への二塁打を許していた。“大谷対策”としては「下位打線をしっかり抑えることは大事」と走者をためた状態で当たらないことを挙げていた右腕。しかし、１ボール１ストライクからの３球目、９３・７マイル（約１５０・８キロ）直球をはじき返され、バックスクリーンに先制の９号先頭打者本塁打を浴びた。さらに１死から３番フリーマンにも左越えソロを食らい、２失点スタートとなった。

一方で「投手・大谷」とは公式戦では初めての投げ合い。１５年の同オールスター（東京Ｄ）以来の“夢対決”に「やっぱり楽しみですし、できることなら勝ちたい。日本でも楽しみにしてくれているファンの方がたくさんいると思うので、盛り上げられるように」と話していた。

菅野は今月１６日（同１７日）の本拠地・Ｄバックス戦で今季４勝目を挙げ、日米通算１５０勝（巨人で１３６勝、ＭＬＢで１４勝）を達成。大卒投手で日米通算１５０勝に到達したのは黒田博樹（ドジャースなど）、和田毅（カブスなど）に続く３人目の快挙だった。しかし、「通過点」と強調した菅野は「次の１５１勝目を目指して、また明日から頑張りたい」と前を向いていた。

前回２２日（同２３日）の敵地・Ｄバックス戦では移籍後最長の６回２／３を投げて６安打２失点。勝ち負けは付かなかったが、球数９７球で３三振を奪う力投だった。今季は試合前の時点で１０試合に登板し、４勝３敗、防御率３・８６となっている。