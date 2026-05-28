クリスタル・パレスがECLを制覇

イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間5月27日に行われたUEFAカンファレンスリーグ（ECL)決勝でスペイン1部ラージョ・バジェカーノを1-0で破り、初優勝を飾った。

日本代表MF鎌田大地はフル出場でタイトル獲得に貢献。現地メディアの採点では「7.5点」がつけられ、「いつものように効果的なプレー」と評価された。

クリスタル・パレスは前半をスコアレスで折り返すも、迎えた後半6分にFWジャン=フィリップ・マテタがGKの弾いたこぼれ球を押し込んで先制。この1点のリードを守りきり、1-0でラージョを下した。昨年FAカップ制してクラブ初タイトルを手にし、今季開幕前にはコミュニティーシールドも獲得。それらに続くクラブ初の欧州タイトルとなった。

先発フル出場でトロフィーリフトも行った鎌田について、クリスタル・パレス専門メディア「Read Crystal Palace」は7.5点がつけられ、「過去最高のパフォーマンスではなかったが、いつものように効果的なプレー。中盤で全力を尽くし、ウォーロンの魔法のようなプレーを引き出した」とチームへの貢献度の高さを評価されていた。

鎌田としてはドイツ1部フランクフルト時代のUEFAヨーロッパリーグに続いて、またしてもオリバー・グラスナー監督の下での欧州カップ戦タイトル獲得となった。来月開幕するワールドカップに向けても弾みをつける大きな勝利といえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）