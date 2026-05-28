4年ぶりに賜杯を抱き、5月場所を盛り上げた関脇・若隆景。その兄である若隆元（34）が27日、引退とともに若者頭の就任が発表された。

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「わかものがしら」ではなく「わか『い』ものがしら」と読むこの役職。一体、どんな仕事なのか。

親方のひとりは「ざっくばらんに言ってしまえば……」と、こう続ける。

「協会員のひとりで、本場所を含め、協会の運営を補助する裏方です。その業務は多岐に渡ります。例えば千秋楽に優勝力士から土俵下でトロフィーを受け取ったり、ともえ戦の時は抽選のクジの入った箱を持つ係。負傷した力士を花道で車椅子に載せる補助なども行う。理事長が行う協会挨拶の際、整列する各力士の立ち位置を決めて指示するのも若者頭の役割です。巡業も交代で帯同し、若い力士の教育係を務めることもある。テレビ中継に映る機会も多く、協会のジャンパーを着ている元力士なので、知らない人からは親方と間違われることも多い」

引退すれば誰でもなれるわけではなく、定員は最大8人の狭き門。近年は6〜7人で回している。今回は最年長の若者頭、福ノ里が今年6月に65歳で定年退職するため、同じ時津風一門の若隆元が抜擢された。

前出の親方が言う。

「人間性や気配り、指導力が重要になる役職ですからね。その点、若隆元は性格は申し分なし。自身は最高位が幕下だが、次男の若元春、三男の若隆景と幕内の弟2人をサポートし続けてきた献身性も評価されたのではないか。そもそも、今回の就任は異例も異例です。近年の若者頭は関取経験者が中心。さらに引退して世話人となってから、若者頭に『昇格』するケースが大半です。にも拘わらず、若隆元はそうした2つの慣例をすっ飛ばした。よほど人間的に評価されているのでしょう」（同）

世話人も雑務を担当する職員だが、より裏方としての色が濃い。巡業の際は誰よりも早く現場に到着し、トラックから荷物を下ろして明け荷を支度部屋に配置。本場所では花道に一般人が紛れ込まないように目を光らせ、十両以上の取組の際は支度部屋の前に座って警備も行う。若者頭の助手、という位置づけだ。

ちなみに給料はいくらなのか。

「私が聞いた話だと、若者頭は最大でも月給50万円に届かないとか。駆け出しなら20万円程度だそうです」（同）

力士としての出世は叶わなかった若隆元。今後は「名サポート役」を目指す。