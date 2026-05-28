エヌビディア（NVIDIA）のジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）のスタイルや行動をそのまままねし、有名になったあるインフルエンサーが話題を集めている。彼は改名までしたことが分かった。

捜狐網など現地メディアによると、最近中国のSNSやライブ配信プラットフォームでは、自身を「黄銀勲（27）」と紹介する男性クリエイターが人気を集めている。フアン氏の中国名「黄仁勲」と1文字だけ異なっている。

黄銀勲はフアン氏の北京訪問日程がオンラインで大きな関心を集めると、これを積極的に活用してコンテンツ制作を始めた。

黄銀勲は、フアン氏のトレードマークである黒いレザージャケットと太い黒縁眼鏡を着用し、ヘアスタイルや表情、話し方まで細かくまねし始めた。

また、フアン氏が北京の街で食べたものを食べ、飲み物を飲んだ場面もそのまま再現し、「パロディーコンテンツ」を制作した。現地のインターネット上では「顔は似ていないが雰囲気は似ている」「安物ジェンスン・フアンだ」「流行を読む感覚と実行力は認める」などの反応を示し、関心を寄せた。

黄銀勲の人気はライブ配信にもつながった。現地報道によると、黄銀勲の配信は最高同時接続者数約1万9000人を記録したという。