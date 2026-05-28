記事ポイント 大阪・りんくうタウンの相撲レストラン「越智泉部屋」が「Restaurant Guru Recommended」を受賞します店内の土俵を囲み、相撲ショー、相撲体験、侍・居合体験、ちゃんこ鍋を組み合わせた日本文化体験を提供します関西空港から一駅、難波駅から電車で約30分の立地で、訪日外国人観光客にも利用しやすい店舗です 大阪・りんくうタウンの相撲レストラン「越智泉部屋」が「Restaurant Guru Recommended」を受賞します店内の土俵を囲み、相撲ショー、相撲体験、侍・居合体験、ちゃんこ鍋を組み合わせた日本文化体験を提供します関西空港から一駅、難波駅から電車で約30分の立地で、訪日外国人観光客にも利用しやすい店舗です

大阪・りんくうタウンの相撲レストラン「越智泉部屋」が、海外グルメサイト「Restaurant Guru」で推奨店を示す「Restaurant Guru Recommended」を受賞します。

相撲、食、侍文化を一度に体験できるエンターテインメントレストランとして、訪日外国人観光客の大阪滞在に組み込みやすい内容です。

越智泉部屋「Restaurant Guru Recommended」





店舗名：越智泉部屋開業日：2024年5月3日所在地エリア：大阪・りんくうタウンの泉佐野オチアリーナアクセス：関西空港から一駅、難波駅から電車で約30分受賞名：Restaurant Guru Recommended掲載サイト：Restaurant Guru主な体験：相撲ショー、相撲体験、侍・居合体験、羽織体験、ちゃんこ鍋

越智泉部屋は、大阪・りんくうタウンの泉佐野オチアリーナに2024年5月3日に開業した、相撲をテーマにしたエンターテインメントレストランです。

店内には土俵が設けられ、元力士による相撲パフォーマンス、相撲体験、写真撮影、羽織体験などを組み合わせた時間を過ごせます。

「Restaurant Guru Recommended」は、世界中の飲食店情報を掲載する Restaurant Guru で、口コミや評価などをもとに推奨店として表示される賞です。

受賞の概要

今回の受賞は、海外グルメサイト Restaurant Guru において、越智泉部屋が推奨店として表示されたものです。

Restaurant Guru は飲食店選びの参考情報として海外旅行者にも利用され、口コミや評価などに基づく掲載情報を扱います。

「Restaurant Guru Recommended」は、高評価を獲得した特定の店舗に授与される賞として案内されています。

相撲を中心にした店内体験

越智泉部屋では、店内の土俵を囲みながら、元力士による相撲パフォーマンスを間近で楽しめます。

元大関・小錦氏がプロデュースした本格的な相撲ショーは、力士の動きや土俵上の迫力を食事の時間とあわせて体験できる構成です。

相撲体験や写真撮影、羽織体験も用意され、旅行中の記念に残る日本文化体験として利用できます。

ちゃんこ鍋と侍文化

食事では、相撲部屋監修の本格ちゃんこ鍋が提供されます。

土俵のある空間で味わうちゃんこ鍋は、相撲文化と食事を同じ場所で体験できる点が特徴です。

日本文化体験コンテンツとして、侍・居合体験も組み合わせられます。

相撲、食、侍文化の3要素が同じ店舗内にそろい、海外からの旅行者が大阪滞在中に複数の日本文化をまとめて体験できます。

りんくうタウンの立地

越智泉部屋は、関西空港から一駅のりんくうタウンに位置します。

難波駅から電車で約30分のエリアにあり、大阪市内観光や関西空港の利用前後にも組み込みやすい立地です。

空港アクセスのよい場所にあるため、到着日や帰国日前の食事、団体旅行の体験プランにも合わせやすい店舗です。

公式情報

越智泉部屋の Restaurant Guru 掲載ページ、公式サイト、姉妹サイト、Instagram、Facebook、TikTok は、店舗情報や体験内容の案内に使われています。

公式サイトでは、相撲ショー、相撲体験、侍・居合体験、ちゃんこ鍋などの内容が紹介されています。

海外から大阪を訪れる旅行者にとって、相撲・食・侍文化を一度に体験できる構成は、滞在中の予定に日本文化体験を加えやすい内容です。

関西空港から一駅のりんくうタウンという立地と、土俵を囲む相撲レストランならではの設計が、食事の時間を旅の記録に残る体験へつなげます。

越智泉部屋「Restaurant Guru Recommended」の紹介でした。

よくある質問

Q. 越智泉部屋はどこにありますか？

A. 越智泉部屋は、大阪・りんくうタウンの泉佐野オチアリーナにあります。

Q. Restaurant Guru Recommendedとは何ですか？

A. Restaurant Guru Recommendedは、Restaurant Guru が口コミや評価などをもとに推奨店として表示する賞です。

Q. 越智泉部屋ではどんな体験ができますか？

A. 越智泉部屋では、相撲ショー、相撲体験、写真撮影、羽織体験、侍・居合体験、ちゃんこ鍋を組み合わせた日本文化体験が提供されます。

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